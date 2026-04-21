Kees van Wonderen is in de Sportcast van Omrop Fryslân opnieuw ingegaan op zijn keuze om niet bij Feyenoord aan de slag te gaan als technisch directeur. De voormalig verdediger sluit echter niet uit dat hij in de zomer alsnog aan de slag gaat bij zijn oude club.

Dennis te Kloese combineert bij Feyenoord al jaren de functies van algemeen én technisch directeur. Het leek er eerder dit jaar sterk op dat hij de technische portefeuille zou gaan overdragen aan Van Wonderen, maar de deal ketste af. Er gingen al snel verhalen dat Van Wonderen graag dicht op het eerste elftal zat, wat trainer Robin van Persie niet zag zitten.

Nadat de oud-voetballer eerder al had gereageerd op zijn beslissing om niet bij Feyenoord te beginnen, ging hij daar deze week bij Omrop Fryslân opnieuw op in. De voormalig trainer van Go Ahead Eagles en sc Heerenveen benadrukt niet de ambitie te hebben om als trainer aan de slag te willen in De Kuip. “Er zijn ook gesprekken geweest om zo'n rol te vervullen”, geeft hij toe. “Ook tijdens mijn carrière kwam dat altijd voorbij, zeker als de prestaties wat beter waren: dan linken ze je altijd aan Feyenoord.”

Van Wonderen heeft in het verleden geprobeerd om die geluiden te stoppen. “Door te zeggen: ‘Ik ben daar niet goed genoeg voor of ik ga dat niet doen’, om er vanaf te zijn. Maar dat helpt niet.” De clubloze trainer vindt zichzelf absoluut niet geschikt voor een functie als hoofdtrainer bij een club als Feyenoord of Ajax. “Dan komt er veel op je af. Dat moet je willen en ik heb niet die ambitie”, maakt hij duidelijk.

Het technisch directeurschap in De Kuip stond Van Wonderen wel voor open, maar hier zag hij zelf van af. “Ik vind, als je bezig gaat met samenstellen van de groep en van de staf, het begeleiden van het geheel, dan moet je wel met elkaar het gevoel hebben: ‘We gaan dit samen doen en staan achter elkaar’. Als je dat gevoel niet volledig hebt…”, verklaart de voormalig verdediger zijn keuze om niet in te stappen. “Daarom heb ik gezegd: ‘We gaan het nu niet doen, laten we dat vooruitschuiven’.” Van Wonderen wil niet uitleggen waarom hij het gevoel had dat niet iedereen volledig achter elkaar stond. “Dat zijn inhoudelijke gesprekken die je hebt. Ik vind dat ik al het een en ander zeg.”

Zijn band met trainer Robin van Persie is mogelijk wel een reden waarom Van Wonderen niet aan de slag ging bij Feyenoord. “Dat samenwerken op het hoogste niveau vraagt wel wat. Je moet dan kunnen geven en nemen, sturen en loslaten, op het juiste moment dingen naar je toe halen”, legt hij uit. “Dat vraagt wel een hoop en daarin moet wel een klik zijn. Als dat er niet honderd procent is, dan is de taak moeilijk genoeg om erin te duiken.” Ook was de timing volgens Van Wonderen niet ideaal, omdat Feyenoord in een hevige strijd om de tweede plaats was verwikkeld. Zou hij komende zomer dan wel aan de slag willen bij Feyenoord? “Dat zou kunnen.”