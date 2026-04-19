De wedstrijd tussen AZ en NEC werd zondagavond tijdelijk onderbroken vanwege een 'potentiële dreiging'. Dat meldde ESPN-verslaggever Milan van Dongen na afloop van het duel.

Het was een opmerkelijk moment in De Kuip toen scheidsrechter Danny Makkelie het spel stillegde en naar de zijlijn vertrok. Hij kreeg daar een telefoon van een veiligheidsofficial in zijn handen gedrukt en nam op. Niemand begreep op dat moment wat er aan de hand was, aangezien er op de tribunes weinig bijzonders te zien was.

De wedstrijd lag vervolgens enkele minuten stil, waarna Makkelie toestemming kreeg om het duel te hervatten. Hoewel de onderbreking te maken had met een 'potentiële dreiging', bleef onduidelijk wat daar precies mee werd bedoeld.

Vermoedelijk ging het om vuurwerk, aangezien op dat moment in de schermen in De Kuip werd benadrukt dat er géén vuurwerk afgestoken mocht worden. Uiteindelijk is er na de hervatting van de wedstrijd geen vuurwerk afgestoken door supporters op de tribunes. Eerder in de wedstrijd was dat wel het geval, waardoor de wedstrijd in de eerste en tweede helft wat later van start ging.