Live voetbal

Danny Makkelie legde bekerfinale stil vanwege 'potentiële dreiging'

19 april 2026, 21:46   Bijgewerkt: 23:50
Danny Makkelie Heracles Almelo NAC Breda
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

De wedstrijd tussen AZ en NEC werd zondagavond tijdelijk onderbroken vanwege een 'potentiële dreiging'. Dat meldde ESPN-verslaggever Milan van Dongen na afloop van het duel.

Het was een opmerkelijk moment in De Kuip toen scheidsrechter Danny Makkelie het spel stillegde en naar de zijlijn vertrok. Hij kreeg daar een telefoon van een veiligheidsofficial in zijn handen gedrukt en nam op. Niemand begreep op dat moment wat er aan de hand was, aangezien er op de tribunes weinig bijzonders te zien was.

De wedstrijd lag vervolgens enkele minuten stil, waarna Makkelie toestemming kreeg om het duel te hervatten. Hoewel de onderbreking te maken had met een 'potentiële dreiging', bleef onduidelijk wat daar precies mee werd bedoeld.

Artikel gaat verder onder video

Vermoedelijk ging het om vuurwerk, aangezien op dat moment in de schermen in De Kuip werd benadrukt dat er géén vuurwerk afgestoken mocht worden. Uiteindelijk is er na de hervatting van de wedstrijd geen vuurwerk afgestoken door supporters op de tribunes. Eerder in de wedstrijd was dat wel het geval, waardoor de wedstrijd in de eerste en tweede helft wat later van start ging.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
8 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

AZ - NEC

AZ
5 - 1
N.E.C.
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws