Nederland speelt op maandag 8 juni nog één laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK. In New York kruist de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de degens met het Oezbekistan van oud-wereldkampioen Fabio Cannavaro. Het oefenduel wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender? FCUpdate zet alles wat je moet weten in dit artikel voor je op een rijtje.

Hoe laat begint Nederland - Oezbekistan?

De laatste test voor het WK begint maandagavond om 20.45 uur Nederlandse tijd. In New York, waar Nederland en Oezbekistan in het Icahn Stadium gaan oefenen, is het op dat moment 14.45 uur.

Op welke zender wordt Nederland - Oezbekistan uitgezonden?

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Nederland - Oezbekistan wordt in Nederland uitgezonden door de NOS, op NPO3. Om 20.25 uur begint de voorbeschouwing. Behalve op tv is het duel ook te volgen via een gratis livestream op de NOS-website én via de app van de omroep.

Waarom is er geen publiek welkom bij Nederland - Oezbekistan?

Hoewel het Icahn Stadium plaats biedt aan vijfduizend toeschouwers, zullen Nederland en Oezbekistan hun oefenwedstrijd afwerken voor lege tribunes. De KNVB legt uit waarom: "Door de beperkte capaciteit van het stadion en de vele evenementen die rond die dag in New York plaatsvinden, is in overleg met de lokale autoriteiten besloten de wedstrijd zonder toeschouwers te spelen", aldus de voetbalbond.

Wat weten we van WK-debutant Oezbekistan?

Oezbekistan is deze zomer voor het eerst in de historie present op een WK-eindronde. Het land wordt sinds oktober 2025 gecoacht door niemand minder dan Fabio Cannavaro, de man die als speler in 2006 met Italië de wereldtitel binnensleepte en in datzelfde jaar ook de Ballon d'Or won. De bekendste speler in de selectie van Oezbekistan is Manchester City-verdediger Abdukodir Khusanov. Meer weten over de WK-debutant? Lees hier het uitgebreide profiel van Oezbekistan dat Silven Potters van FCUpdate eerder deze maand publiceerde.