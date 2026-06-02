De Noorse voetbalbond (NFF) opent de aanval op FIFA-baas Gianni Infantino. Bondsvoorzitter Lise Klaveness heeft dinsdag bekendgemaakt dat Noorwegen een officiële klacht steunt tegen de Zwitser. Infantino zou de regels voor politieke neutraliteit hebben geschonden door de Amerikaanse president Donald Trump te voortrekken.
De klacht werd in december al ingediend door mensenrechtenorganisatie FairSquare bij de ethische commissie van de FIFA. Aanleiding is het opmerkelijke gedrag van Infantino, die onder meer een gloednieuwe 'vredesprijs' van de wereldvoetbalbond uitreikte aan Trump.
Volgens de critici misbruikt de FIFA-voorzitter zijn positie voor politieke doeleinden. "Dit is een serieuze zaak. Die vredesprijs is erdoorheen gedrukt zonder dat het FIFA-congres er überhaupt van wist. Het heeft totaal geen legitimiteit en het ligt mijlenver buiten het mandaat van de FIFA", aldus de Noorse voorzitster.
Noorwegen heeft de klacht nu officieel ondertekend en dat zorgt achter de schermen direct voor de nodige spanning. Klaveness werd vorige week rond de Champions League-finale al direct aangesproken door FIFA-officials. "Het lijdt geen twijfel dat ze de brief als problematisch ervaren wanneer deze van een eigen lid komt", vertelt de bondsvoorzitter. "Maar we hebben constructief gesproken over waarom het voor Noorwegen zo belangrijk is om FairSquare te steunen."
Hoewel de NFF vanuit de wandelgangen veel steun krijgt van andere nationale bonden, heeft Noorwegen de brief bewust alleen verstuurd. De bond weigert de zaak te laten rusten en kondigt nu al een keihard politiek steekspel aan. "Dit is pas het begin. Het is afgevinkt voor nu, maar zodra het WK achter de rug is gaan we doorpakken. We gaan vergaderingen eisen en momentum opbouwen", besluit een strijdbare Klaveness.
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Zo dat is nog eens krachtig van een bond waar je het niet van zou verwachten, iemand die de corrupte Infantino aan durft te pakken, Deze vrouw is echt daadkrachtig bezig en daar is ze nog niet mee klaar schijnbaar. Ik snap niet dat meer bonden zich niet ook laten gelden tegen deze man die het voetballen kapot maakt en zichzelf belangrijker vind dan de hele wereld. Zelf Trump is zijn beste vriend die hij een onbestaanbare vredesprijs schenkt namens de voetbalgeneratie FIFA zonder inmening van andere die totaal geen enkele waarde heeft maar Infantino wil even laten zien wie hij is. Bewondering voor deze voorzitter en Noorse Bond
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Zo dat is nog eens krachtig van een bond waar je het niet van zou verwachten, iemand die de corrupte Infantino aan durft te pakken, Deze vrouw is echt daadkrachtig bezig en daar is ze nog niet mee klaar schijnbaar. Ik snap niet dat meer bonden zich niet ook laten gelden tegen deze man die het voetballen kapot maakt en zichzelf belangrijker vind dan de hele wereld. Zelf Trump is zijn beste vriend die hij een onbestaanbare vredesprijs schenkt namens de voetbalgeneratie FIFA zonder inmening van andere die totaal geen enkele waarde heeft maar Infantino wil even laten zien wie hij is. Bewondering voor deze voorzitter en Noorse Bond