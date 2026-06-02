De Noorse voetbalbond (NFF) opent de aanval op FIFA-baas Gianni Infantino. Bondsvoorzitter Lise Klaveness heeft dinsdag bekendgemaakt dat Noorwegen een officiële klacht steunt tegen de Zwitser. Infantino zou de regels voor politieke neutraliteit hebben geschonden door de Amerikaanse president Donald Trump te voortrekken.

De klacht werd in december al ingediend door mensenrechtenorganisatie FairSquare bij de ethische commissie van de FIFA. Aanleiding is het opmerkelijke gedrag van Infantino, die onder meer een gloednieuwe 'vredesprijs' van de wereldvoetbalbond uitreikte aan Trump.

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Volgens de critici misbruikt de FIFA-voorzitter zijn positie voor politieke doeleinden. "Dit is een serieuze zaak. Die vredesprijs is erdoorheen gedrukt zonder dat het FIFA-congres er überhaupt van wist. Het heeft totaal geen legitimiteit en het ligt mijlenver buiten het mandaat van de FIFA", aldus de Noorse voorzitster.

Noorwegen heeft de klacht nu officieel ondertekend en dat zorgt achter de schermen direct voor de nodige spanning. Klaveness werd vorige week rond de Champions League-finale al direct aangesproken door FIFA-officials. "Het lijdt geen twijfel dat ze de brief als problematisch ervaren wanneer deze van een eigen lid komt", vertelt de bondsvoorzitter. "Maar we hebben constructief gesproken over waarom het voor Noorwegen zo belangrijk is om FairSquare te steunen."

Hoewel de NFF vanuit de wandelgangen veel steun krijgt van andere nationale bonden, heeft Noorwegen de brief bewust alleen verstuurd. De bond weigert de zaak te laten rusten en kondigt nu al een keihard politiek steekspel aan. "Dit is pas het begin. Het is afgevinkt voor nu, maar zodra het WK achter de rug is gaan we doorpakken. We gaan vergaderingen eisen en momentum opbouwen", besluit een strijdbare Klaveness.