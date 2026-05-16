Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Oezbekistan.

Oezbekistan heeft zich voor het eerst in de historie geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal. Het Centraal-Aziatische land heeft in de geschiedenis nog geen grote prijzen behaald. De Witten wolven hebben eerder alleen de CAFA Nations Cup in 2025 en goud op de Aziatische spelen in 1994 gewonnen.

De Weg naar kwalificatie

Artikel gaat verder onder video

Oezbekistan hoefde dankzij zijn hoge positie op de Aziatische ranglijst niet mee te doen aan de eerste kwalificatieronde voor het WK. De Witte Leeuwen stroomden daarom pas in ronde 2 in. Daar kwamen ze terecht in een groep met Iran, Turkmenistan en Hongkong. Oezbekistan bleef de hele groepsfase ongeslagen en speelde alleen twee keer gelijk tegen Iran. Dankzij een minder doelsaldo als Iran eindigde de ploeg als tweede, wat genoeg was voor een plek in ronde 3.

In de derde ronde wachtte opnieuw een zware groep met Iran, Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Kirgizië en Noord-Korea. Toch bleef Oezbekistan overtuigen. De ploeg verloor slechts één wedstrijd, opnieuw tegen Iran, en eindigde wederom als tweede in de poule.

Met die prestatie schreef Oezbekistan geschiedenis, want voor het eerst ooit plaatste het land zich voor een wereldkampioenschap voetbal. De nummers 1 en 2 van de groep plaatsen zich namelijk direct voor het WK.

Programma WK 2026

Oezbekistan is ingedeeld in Groep K, een bijzonder zware poule voor de Witte Leeuwen. Doorstromen naar de volgende ronde lijkt daardoor geen realistisch doel. De tegenstanders staan namelijk allemaal hoger op de FIFA-wereldranglijst.

Oezbekistan bezet momenteel de 50e plaats op de FIFA-ranking. Ter vergelijking: Portugal staat 5e, Colombia 13e en Democratische Republiek Congo 46e.

18 juni – 04:00 uur: Oezbekistan – Colombia in Mexico-Stad

23 juni – 19:00 uur: Portugal – Oezbekistan in Houston

28 juni – 01:30 uur: DR Congo – Oezbekistan in Atlanta

Bekende namen

Oezbekistan beschikt over meerdere bekende spelers in de selectie. De grootste naam is zonder twijfel Abdukodir Khusanov. De verdediger maakte in 2025 de overstap van RC Lens naar Manchester City, dat naar verluidt zo’n 40 miljoen euro voor hem betaalde. De 22-jarige verdediger kwam dit seizoen al negentien keer in actie voor The Citizens. Daarnaast speelde hij inmiddels 25 interlands voor Oezbekistan, waarmee hij ondanks zijn jonge leeftijd al een belangrijke kracht binnen het elftal is. Met ervaring in zowel de Premier League als de UEFA Champions League brengt hij veel kwaliteit en ervaring mee.

Ook Eldor Shomurodov is een belangrijke speler voor de Witte Leeuwen. De spits is topscorer aller tijden van Oezbekistan met 44 doelpunten en 13 assists in 90 interlands. Momenteel speelt hij op huurbasis voor Başakşehir FK, waar hij dit seizoen al twintig keer scoorde in 32 wedstrijden. Hij wordt verhuurd door AS Roma. Shomurodov bracht een groot deel van zijn carrière door in Italië bij clubs als Genoa, AS Roma en Cagliari. Met AS Roma won hij in 2022 zelfs de UEFA Europa Conference League Final 2022. De spits staat bekend om zijn fysieke kracht, snelheid en diepgang in zijn spel.

Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro is sinds 6 oktober 2025 de bondscoach van Oezbekistan. De Italiaan is een grote naam in de voetbalwereld en kende als speler een indrukwekkende carrière. Met Italië won hij in 2006 het WK en daarnaast pakte hij meerdere prijzen op clubniveau. Zo won hij in 1999 de UEFA Cup met Parma, werd hij twee keer kampioen van Spanje met Real Madrid en won hij ook verschillende nationale bekers en supercups. In 2006 werd Cannavaro bovendien bekroond met de Ballon d'Or.

Cannavaro eindigde ook twee keer als landskampioen met Juventus, in de seizoenen 2004/05 en 2005/06. Deze titels werden later echter afgenomen vanwege het beruchte Calciopoli-schandaal. Daarbij bleek dat Juventus-directeur Luciano Moggi nauwe banden had met scheidsrechters bazen en invloed uitoefende op de aanstellingen van arbiters. Nadat telefoongesprekken waren afgeluisterd, kwam het schandaal aan het licht. Juventus kreeg de zwaarste straf: degradatie naar de Serie B en het verlies van beide landstitels.

Als trainer staat Cannavaro bekend om zijn defensieve speelstijl. Oezbekistan speelt vaak in een 5-4-1- of 3-4-2-1-systeem, waarbij fysiek sterk en onvermoeibaar voetbal centraal staat. Oezbekistan probeert onder zijn leiding vooral gevaarlijk te worden via snelle aanvallen over de flanken en diepteballen op de spits.

WK kansen

De WK-kansen van Oezbekistan lijken op papier niet groot. Volgens de Power Ranking behoren de Witte Leeuwen tot de zwakste landen van het toernooi en staan ze slechts 43e van de 48 deelnemende landen. Ook het overleven van de groepsfase wordt een flinke uitdaging, zeker omdat Oezbekistan nog nooit eerder actief was op een wereldkampioenschap.

Toch is er hoop binnen de selectie. Bondscoach Fabio Cannavaro beschikt over enorme ervaring op het hoogste niveau en weet als wereldkampioen van 2006 precies wat er nodig is op een groot toernooi. Die ervaring probeert hij over te brengen op zijn spelersgroep.

Daarnaast is de kans om door te gaan groter dan ooit. Op dit WK plaatsen namelijk niet alleen de nummers 1 en 2 zich voor de knock-outfase, maar ook de acht beste nummers 3. Daardoor blijft uitzicht op een stunt aanwezig. Voor Oezbekistan zal het belangrijkste doel vooral zijn om het land trots te maken en indruk te maken tijdens hun eerste WK-deelname ooit.