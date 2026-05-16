staat voor een nieuwe transfer, maar wil Feyenoord niet definitief verlaten. Volgens Voetbal International mikt de verdediger opnieuw op een verhuurperiode, nadat hij dit seizoen werd verhuurd aan FC Dordrecht.

De 21-jarige linkspoot maakte in Dordrecht indruk tijdens de tweede seizoenshelft. Onder leiding van zijn oom Dirk Kuyt werkte Plug zich razendsnel in de basis en sinds zijn debuut in februari verdween hij geen minuut meer uit het elftal. De lange verdediger liet zich zien als een betrouwbare kracht in de Keuken Kampioen Divisie en trok daarmee nadrukkelijk de aandacht van clubs uit binnen- en buitenland.

Ook bij Feyenoord kreeg Plug eerder al kansen in het eerste elftal. Robin van Persie deed in totaal vijf keer een beroep op hem in de Eredivisie, terwijl de verdediger ook drie keer minuten maakte in de Europa League.

Buitenlandse interesse voor Feyenoord-verdediger

De sterke ontwikkeling van Plug is ook buiten Nederland niet onopgemerkt gebleven. Austria Wien, Watford, Queens Park Rangers en het Deense Aarhus GF informeerden allemaal naar de mogelijkheden rond de verdediger. Daarnaast werd ook vanuit de 2. Bundesliga gepolst of Plug openstond voor een definitieve overstap.

Die optie lijkt Plug voorlopig echter naast zich neer te leggen. Rondom de speler klinkt dat Plug nog altijd de uitgesproken ambitie heeft om door te breken bij Feyenoord. Daarom richt hij zich liever op een nieuwe verhuurperiode, waarin hij op hoger niveau ervaring kan blijven opdoen.

Eredivisie lonkt als volgende stap

Een langer verblijf bij FC Dordrecht lijkt daarbij niet voor de hand te liggen. Plug wil zichzelf verder ontwikkelen op het hoogste niveau en daarvoor biedt de Eredivisie een aantrekkelijker podium. Meerdere clubs uit de Nederlandse competitie zouden inmiddels al contact hebben gezocht over een tijdelijke overname.

Excelsior wordt genoemd als een logische bestemming, al zou ook vanuit de middenmoot concrete belangstelling bestaan. Voor Plug is vooral belangrijk dat hij vanaf de eerste dag volledig kan aansluiten tijdens de voorbereiding bij zijn nieuwe club.