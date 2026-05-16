Ramiz Zerrouki weet waar hij volgend seizoen wil spelen

Zijn verhuurperiode bij FC Twente heeft goed gedaan. Na twee mindere seizoenen bij Feyenoord blinkt de middenvelder weer uit in Enschede. In aanloop naar de cruciale laatste wedstrijd van het seizoen, uit tegen PSV, blikt Zerrouki terug op het seizoen tot dusver en spreekt hij over een mogelijk langer verblijf bij Twente.

De 27-jarige defensieve middenvelder krijgt in een interview met Tubantia de stelling voorgelegd dat hij ‘weer Ramiz Zerrouki is geworden’. "Ja, ik denk dat ik dat heb laten zien”, antwoordt de Algerijns international. “Het heeft er altijd ingezeten. Als je wekelijks speelt, is het makkelijker om jezelf te tonen. Je hebt ritme, je weet dat je speelt, leeft elke week van wedstrijd tot wedstrijd en zit in een bepaald systeem."

"Je speelt ook ergens voor en wilt echt iets bereiken met het team. Dat gevoel heb ik heel erg gemist”, geeft hij aan. “Alles komt er weer uit. Ik voel veel waardering vanuit het team, maar ook vanuit de supporters. Ik denk dat iedereen blij is dat ik ben teruggekomen." Bij Feyenoord miste hij vorig seizoen een groot deel van de tweede seizoenshelft door een blessure en belandde hij in de slotweken op de bank.

IIn principe komt de verhuurperiode van Zerrouki na dit seizoen ten einde. De wedstrijd tegen PSV kan zijn laatste voor Twente zijn, al bestaat er ook een kans dat de club in de play-offs belandt. “Laat ik het zo zeggen: als dit mijn laatste wedstrijd wordt, dan is dat een moeilijke gedachte, omdat ik het heel erg naar de zin heb. Maar ik kan hier geen antwoord op geven, omdat ik het echt niet weet."

"Ik sta ervoor open om te blijven, maar we moeten ook realistisch zijn. Ik weet niet of ik duur ben. Dat moet je aan Erik ten Hag en Dominique Scholten (technisch en algemeen directeur FC Twente, red.) vragen. Het is een mogelijkheid, maar het moet wel allemaal kloppen en kunnen”, geeft hij aan. “We moeten eerst nu iets bereiken, en dan weten we ook of blijven richting volgend seizoen echt een serieuze optie is. De club heeft in elk geval de intentie om met me door te gaan. Maar tussen iets uitspreken en kunnen bewerkstelligen, zit nog een heel stuk."