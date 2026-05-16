Ajax reist zondagmiddag met de nodige zorgen af naar Friesland voor de cruciale ontmoeting met sc Heerenveen. De Amsterdammers hebben in de strijd om de bovenste plekken nauwelijks nog ruimte voor fouten en moeten winnen om zicht te houden op een betere uitgangspositie richting Europees voetbal. Tegelijkertijd kampt interim-trainer Óscar García met meerdere twijfelgevallen in zijn selectie.

De nederlaag tegen FC Utrecht van vorige week dreunt nog na in Amsterdam. Daardoor lijkt Ajax veroordeeld tot de play-offs om Europees voetbal, al is de hoop op plek drie of vier nog altijd springlevend. Dan moeten concurrenten wel punten laten liggen én moet Ajax zelf leveren in het Abe Lenstra Stadion.

García hoopt op groen licht voor Sutalo en Baas

Onder de lat krijgt Maarten Paes opnieuw het vertrouwen. Voor hem lijkt García vast te houden aan zijn vertrouwde defensie met Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas en Lucas Rosa. Toch is niet iedereen volledig fit richting het duel in Heerenveen.

García liet vrijdag weten dat Baas deze week ziek is geweest, terwijl Sutalo kampte met fysieke problemen. Ondanks die onzekerheden lijken beide verdedigers op tijd klaar te zijn voor de seizoensafsluiter. Oliver Edvardsen ontbreekt sowieso in de selectie.

Op het middenveld kiest Ajax naar verwachting opnieuw voor de combinatie Oscar Gloukh, Youri Regeer en Jorthy Mokio. Vooral Gloukh moet in Friesland voor creativiteit en aanvallende impulsen zorgen in een wedstrijd waarin alleen een overwinning telt.

Weghorst keert vermoedelijk terug in basis

Voorin lijkt García één belangrijke wijziging door te voeren. Wout Weghorst staat op het punt terug te keren in de basisformatie nadat hij tegen FC Utrecht nog op de bank begon. De spits lijkt de voorkeur te krijgen boven Kasper Dolberg, die deze week last had van zijn achillespees.

Steven Berghuis behoudt vermoedelijk zijn plek aan de rechterkant van de aanval, terwijl Mika Godts vanaf links voor dreiging moet zorgen.

Ajax begint zondag als nummer vijf van de Eredivisie aan de laatste speelronde. De achterstand op NEC bedraagt één punt, terwijl FC Twente drie punten meer heeft. Alle Eredivisie-duels starten zondagmiddag om 14.30 uur.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Gloukh, Regeer, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts.