Jack van Gelder heeft donderdag uitgehaald naar De Oranjezomer en Hélène Hendriks, nadat hij bij de talkshow naar buiten was gewerkt. Johan Derksen en René van der Gijp vinden de aanval op Hendriks belachelijk.

Tijdens de Vandaag Inside-aflevering van donderdagavond wordt het balletje opgegooid door invalpresentator Thomas van Groningen. Derksen gaat er dan even goed voor zitten. "Als je aan Hélène komt, dan kom je aan mij, dan kom je aan iedereen. Jack is nu echt uit de bocht gevlogen."

'Zij heeft echt haar nek voor hem uitgestoken'

De Snor vertelt dat hij vóór begin 2026 fan van Van Gelder bij De Oranjezomer. "Ik was zeer pro-Jack, dat hij bij Hélène zat. Ik vond hem de leukste gast aan tafel daar, voortreffelijk. Door hem ontstond er discussie. Ik heb nooit begrepen dat Talpa hem daar weggewerkt heeft. Maar nu gaat hij afgeven op Hendriks, dat hij heel erg teleurgesteld in haar is, omdat ze helemaal nooit gebeld heeft. Dat is in de eerste plaats helemaal niet waar."

Hendriks zou volgens Van Gelder niks meer hebben laten horen. Derksen weet dat dat niet klopt, maar vindt Hendriks in dit geval sowieso een vreemd mikpunt. "Hendriks heeft echt haar nek uitgestoken om hem (Van Gelder, red.) aan tafel te houden. Die heeft strijd gehad met de eindredactie, met de directie. Die heeft er alles aan gedaan om hem aan tafel te houden. Hij moet nou niet Hélène er de schuld van geven. Dat is eigenlijk de enige die zich voor hem ingezet heeft."

'Belden acht tot vijftien keer per dag'

Van der Gijp kan zich op zich wel voorstellen dat Van Gelder het contact met Hendriks mist. "Ze belden acht keer per dag. Dus misschien bellen ze nu één keer in de maand. Dat is dan natuurlijk een behoorlijke tegenvaller." Vervolgens sluit de analist zich helemaal aan bij het argument van Derksen. "Als hij nou iemand niet de schuld mag geven van dit alles is het Hélène wel. Ieder ander was allang klaar geweest met hem, met al dat gebel, gedoe en gezeik. Dat meisje heeft zo veel geduld!" Vorig jaar waren er periodes waarin Hendriks Van Gelder echt moest overhalen om naar De Oranjezomer te komen. "In de tijd dat het ging over wel of niet daar zitten, belden ze gewoon vijftien keer per dag. Die werd er kriebelig van", weet Van der Gijp.

Ook tv-deskundige Tina Nijkamp snapt weinig van de aanval van de voormalige sportjournalist. "Dit is gewoon een trap na van hem. Het is gewoon niet oké." Derksen denkt overigens te weten waarin Van Gelder nu op het gaspedaal drukt. "Ja, hij is nu gewoon een beetje gefrustreerd dat hij nergens meer gevraagd wordt."