Hittestress tijdens WK: Guardian legt risico's voor wedstrijden Oranje bloot

Het WK in de VS, Canada en Mexico staat voor de deur, en bij The Guardian zijn er wat zorgen over de mogelijke temperaturen die tijdens het toernooi wordt bereikt. In een lang artikel worden de risico's opgesomd.

Op basis van een specifieke maatstaf (WBGT) kan er worden gecontroleerd of het veilig is om een wedstrijd door te laten gaan. Deze maatstaf houdt rekening met temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid en zonnekracht. Bij 32C WBGT moet er volgens de FIFA worden overwogen om een wedstrijd af te lasten, volgens FIFPRO ligt de limiet eigenlijk al bij 28C.

Voor de gezondheid van de spelers is het belangrijk dat ze worden beschermd bij zeer hete temperaturen. Op basis van data van World Weather Attribution worden er volgens The Guardian 26 wedstrijden gespeeld bij 26C WBGT of hoger. Als 26C wordt overtroffen, moeten er volgens de FIFPRO waterpauzes gehouden worden. Vijf wedstrijden zullen volgens de verwachtingen bij 28C worden gespeeld, waarbij er bij 45 duels een kans van 20% of hoger is dat deze drempel bereikt wordt. Op basis van de data is er een 25% kans dat er rond wedstrijden 32C WBGT van kracht zal zijn.

De wedstrijden in Miami hebben het grootste risicopercentage om boven de 26C uit te komen. In het zuidelijkste puntje van Florida worden eigenlijk alle duels in de hitte afgewerkt. En laat Uruguay daar nou net twee groepswedstrijden spelen. Ook Brazilië, Kaapverdië, Saudi-Arabië en Schotland spelen zeker één hittewedstrijd.

Aan de groepswedstrijden van Nederland zijn ook risico's verbonden, maar dan vooral buiten de stadions. Oranje speelt bijvoorbeeld in de hitte van Houston en Dallas, maar in die arena's is er airconditioning. De wedstrijd zou daarmee door kunnen gaan, maar de temperaturen zullen 'zeker een impact gaan hebben buiten het stadion', bijvoorbeeld bij fans. Bovendien is het ook mogelijk dat Nederland in een kwartfinale of een wedstrijd om de derde plek in Miami speelt, waar temperaturen dus weer een grote rol spelen. Laten we hopen dat de hitterisico's uiteindelijk niet voor grote problemen zorgen tijdens het eindtoernooi.