Johan Derksen toont zich in Vandaag Inside kritisch op de beleidsbepalers bij Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff wordt in zijn functie ondersteund door oud-spelers Siem de Jong en Daniël de Ridder; Derksen wijst op hun gebrek aan ervaring in een bestuurlijke rol en vreest dan ook dat er de nodige 'rookie-fouten' gemaakt gaan worden in Amsterdam.

Cruijff trad per 1 februari jongstleden officieel aan als technisch directeur van Ajax, als opvolger van Alex Kroes. Begin maart maakte de Amsterdamse club vervolgens bekend dat De Jong (37) en De Ridder (42) Cruijff gaan ondersteunen in de functie van technisch manager. De oud-spelers volgden de afgelopen jaren een intern traject om klaargestoomd te worden voor een bestuurlijke functie. De Jong richt zich in zijn rol specifiek op het aansturen van de scouting, terwijl De Ridder een rol heeft bij de voorbereiding en uitvoering van transfers.

'Heel onverstandig dat Ajax dat toestaat'

Komende zomer staat er veel te gebeuren in Amsterdam. Cruijff gaat de spelersgroep naar verwachting flink renoveren; niet minder dan 17 spelers zouden mogen uitzien naar een nieuwe werkgever. Daar komt nog eens bovenop dat de td ook op zoek is naar een nieuwe hoofdtrainer, die de huidige interim-coach Óscar García moet vervangen. In Vandaag Inside komt de situatie bij Ajax ter sprake. Derksen spreekt van een 'moeilijke opgave' en heeft geen hoge verwachtingen van de trainerszoektocht van Cruijff. "Ik denk dat hij nou met een onbeduidende Spaanse trainer komt, want daar heeft hij zijn netwerk en zijn vrienden. Dat vind ik heel onverstandig, dat Ajax dat toestaat", aldus De Snor.

'Dat doe je niet even uit de losse pols'

Derksen wijst er vervolgens op dat Cruijff in zijn functie wordt ondersteund door De Jong en De Ridder, terwijl met Edo Ophof een andere oud-speler als opvolger van Danny Blind binnen de raad van commissarissen behept is met de technische portefeuille. "Dat zijn dus drie jongens die wel een goede voetbalcarrière achter zich hebben, maar geen énkele ervaring hebben met het leiden van een voetbalclub. Beleidsmatige dingen hebben ze nog nooit meegemaakt. Dus die gaan gewoon de rookie-fouten maken die iedere nieuweling in een organisatie maakt. Dan denk ik: dat kun je op het ogenblik niet hebben. Dan moet je door de wol geverfde beleidsbepalers hebben, die alle ellende al meegemaakt hebben in het voetbal. Dat doe je niet even uit de losse pols, met de vriendelijke Siem de Jong."

