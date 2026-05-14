Ricardo Pepi geeft seizoen bij PSV opvallend hoog cijfer

14 mei 2026, 07:25
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ricardo Pepi sluit een zomers vertrek bij PSV niet uit. De Amerikaanse spits wil voorlopig echter niet worden lastiggevallen met interesse van andere clubs: hij richt zich op de afsluiting van het seizoen en het WK in eigen land.

Pepi heeft zijn zaakwaarnemer gevraagd om hem niet te confronteren met eventuele interesse van andere clubs. “Ja, honderd procent”, zegt de 23-jarige aanvaller tegen ESPN. Maar wat als hij een geweldig WK speelt? “Dan kan dat een beetje veranderen natuurlijk, maar ik zeg nog steeds tegen hem: aan het einde van het WK, aan het einde van het seizoen hebben we de juiste tijd om over dit soort dingen te praten. Laat me gewoon focussen en laat me het seizoen sterk afmaken.”

Pepi leek in de winter voor maximaal veertig miljoen euro op weg naar Fulham, maar die transfer ketste af. Een nieuwe poging valt niet uit te sluiten. “Daar kan ik op dit moment niks over zeggen.” Dat is dus ook geen harde ‘nee’, geeft Pepi desgevraagd toe.

Het Engels voetbal zou hem wel liggen, denkt de PSV'er. "Er zijn een paar competities waarin ik goed pas. De Premier League is altijd een droom geweest voor iedere speler. Iedereen wil daar spelen, want het is de beste competitie ter wereld. Ik hoop op een top-vijfcompetitie. Dat is de volgende stap voor mij."

Pepi geeft seizoen hoog cijfer

Pepi, wiens contract bij PSV nog vier jaar doorloopt, speelde dit seizoen 33 officiële wedstrijden, waarvan 16 als invaller. Met 18 doelpunten en 2 assists leverde hij een wezenlijke bijdrage aan het seizoen van PSV. Zijn eigen seizoen beoordeelt hij met een 'solide acht of negen', ondanks dat hij een periode kampte met blessureleed. "Dat zijn zeker die één of twee punten die missen om er een tien van te maken, maar dat hoort nou eenmaal bij voetbal."

Ik hou daar gemixte gevoelens aan over, want je wil natuurlijk altijd starten. Je moet je plek verdienen en soms startte ik. Ook heb ik meer minuten gemaakt dan in de laatste twee seizoenen. Ik heb er veel van geleerd. Ik zou niet willen zeggen dat ik niet boos of gefrustreerd raak, maar ik probeer rustig te blijven

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

Complete Stand

