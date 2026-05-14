KNVB laat wedstrijd van 42 seconden uitspelen, slotfase gaat direct viraal

Een bizar verhaal uit de 2e klasse H van het amateurvoetbal. ATC’65 kreeg drie weken de tijd om zich voor te bereiden op misschien wel de meest besproken vrije trap uit het amateurvoetbal van dit seizoen. Daar was echter weinig van te zien, toen het zover was in de wedstrijd tegen WVF.

De KNVB had besloten dat het duel tussen beide ploegen moest worden uitgespeeld na een opvallende arbitrale fout. Scheidsrechter Fijke Hoogendijk vergat tijdens de eerdere ontmoeting WVF-speler Jesse Winkelaar na zijn tweede gele kaart van het veld te sturen, waardoor hij onreglementair bleef staan. Daardoor moest de wedstrijd, die bij een 3-3 stand werd stilgelegd, ruim drie weken later worden hervat.

Voor WVF betekende dat een rit van een uur naar Hengelo voor een wedstrijdrestant dat nog korter duurde dan de warming-up.

Ingestudeerde vrije trap eindigt als ingooi

Artikel gaat verder onder video

Het duel in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal werd hervat met een vrije trap voor ATC’65, op zo’n twintig meter van het doel. De thuisploeg kreeg daarmee dé kans om alsnog de overwinning binnen te slepen. Met elf spelers tegenover negen (een andere speler had ook rood gekregen) leken de Hengeloërs te kunnen toeslaan.

Bij WVF hielden ze serieus rekening met een ingestudeerde variant. “We dachten eigenlijk dat ze met een bijzondere variant zouden komen, waar wij iets op moesten verzinnen”, zegt doelman Dani van der Gragt tegen Oost. “Dat ze hem dan in één keer uitspelen hadden wij ook niet verwacht.”

Die angst bleek achteraf onnodig. De ingestudeerde vrije trap mislukte volledig en verdween op kolderieke wijze over de zijlijn. Niet veel later floot de scheidsrechter definitief af, zonder dat er nog gescoord werd. De spelers van WVF vierden het punt vervolgens alsof er een finale was gewonnen.

Opluchting bij WVF, frustratie bij ATC’65

Ook bij ATC’65 kon trainer Bart Benneker uiteindelijk alleen maar erkennen dat het volledig misging. “Dat de variant niet goed wordt uitgevoerd en uiteindelijk als ingooi eindigt, ziet er natuurlijk wel bijzonder uit”, aldus de trainer.

Volgens Benneker had zijn ploeg rekening gehouden met meerdere scenario’s. “Op dit niveau heb je te maken met clubgrensrechters, dus hij had net zo goed zijn vlag omhoog kunnen steken. Dan probeer je een variant te bedenken om buitenspel te omzeilen, maar dan moet de inspeelpass wel goed zijn”, zegt Benneker.