Jeroen Grueter is door de NOS aangewezen als commentator voor de WK-finale. Johan Derksen gunt hem die aanstelling: het Vandaag Inside-boegbeeld heeft 'een zwak' voor de commentator. Wel doet Derksen een opvallende onthulling: Grueter zou eigenlijk Grüter heten.

Derksen werkte in het verleden samen met Grueter op de redactie van het weekblad Voetbal International. “Ik gun het hem van harte, want ik heb een zwak voor Jeroen", zegt hij woensdagavond. "Jeroen was mijn oppas vroeger. Mijn oudste dochter was altijd heel goed onder de pannen bij Jeroen. Dat was een leuke man. Hij heeft wel heel raar haar nu, dat vind ik niet leuk."

"Jeroen kwam eigenlijk bij ons terecht voor een schoolproject van de middelbare school", weet Derksen nog. "Die jongen was zó leergierig en deed het zo leuk. Ik dacht meteen: als hij straks van school komt, dan pak ik hem erbij. En zo gezegd, zo gedaan." Grueter liep in 1985 stage bij Voetbal International. Derksen was pas vanaf 2000 hoofdredacteur, maar had schijnbaar toch de bevoegdheid om Grueter aan te nemen.

"Toen hij klaar was met de middelbare school, heb ik hem aangenomen als jongste bediende bij ons", zegt hij. "Na een dag of veertien kreeg ik zijn moeder op bezoek. Zij zei: ‘Jeroen werkt nu bij u, maar in het blad staat zijn naam als Jeroen Grueter, met U-E.’ Ik zei: ‘Ja, maar zo zegt hij dat zelf.’ Ze antwoordde: 'Ja meneer Derksen, dat is niet zo. Wij heten Grüter met een umlaut op de U. Maar ze wist ook waarom Jeroen dat niet wilde. Op de middelbare school werd hij namelijk uitgescholden voor 'de mof'."

"Sindsdien staat hij jarenlang overal met die verkeerde naam: in programmabladen, in de VARA-gids en zelfs in Voetbal International", zegt Derksen lachend.