Alfred Schreuder is zijn baan als hoofdtrainer van Al-Diriyah kwijtgeraakt. De Saudische club heeft de samenwerking met de Nederlandse oefenmeester beëindigd en vrijwel direct een opvolger gepresenteerd. Khaled Al-Atwi neemt het roer over in de cruciale slotfase van het seizoen, waarin promotie naar het hoogste niveau op het spel staat.

De club maakt het vertrek van Schreuder officieel bekend via de eigen kanalen en bedankt de Nederlander voor zijn inzet en werkzaamheden van de afgelopen maanden. Lang hoefde Diriyah niet te zoeken naar een vervanger, want Al-Atwi wordt direct doorgeschoven als nieuwe eindverantwoordelijke voor de hoofdmacht.

Artikel gaat verder onder video

Schreuder begon pas in december aan zijn avontuur in Saudi-Arabië, met een duidelijke opdracht vanuit de clubleiding: promotie afdwingen naar het hoogste niveau. Lange tijd leek die missie haalbaar, maar de resultaten van de afgelopen weken zorgden voor groeiende druk rondom de voormalig trainer van onder meer Ajax, FC Twente en Club Brugge.

Diriyah ziet directe promotie uit zicht raken

Diriyah zakte recent weg naar de derde plaats in de Yelo League en verloor daarmee de controle over directe promotie. De ploeg verzamelde 69 punten uit 33 competitiewedstrijden en draaide statistisch gezien een sterk seizoen, met 21 overwinningen, 76 doelpunten en slechts zes nederlagen.

Toch bleek de recente vormdip uiteindelijk fataal voor Schreuder. In de laatste vijf competitieduels boekte Diriyah slechts twee zeges, terwijl ook kostbare punten werden verspeeld via gelijke spelen en nederlagen.

Het ontslag van Schreuder komt daags voor de ontknoping van het seizoen. In de slotwedstrijd van het seizoen kan Diriyah woensdag nog stijgen naar plek twee, maar alleen als nummer twee Al-Faisaly punten verspeelt. Al-Diriyah moet zelf zien te winnen van Al-Bukiryah. Mocht de ploeg niet in de top twee eindigen, dan wachten de play-offs.

Focus verschuift richting Duitsland

Het ontslag betekent tegelijkertijd dat Schreuder zich volledig kan richten op zijn rol bij het Duitse nationale elftal. De Nederlander maakt deel uit van de technische staf van bondscoach Julian Nagelsmann en zal komende zomer actief zijn tijdens het WK van 2026.