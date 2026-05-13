Live voetbal

Alfred Schreuder ontslagen vlak voor de belangrijkste dag van het jaar

13 mei 2026, 22:33
Alfred Schreuder
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Alfred Schreuder is zijn baan als hoofdtrainer van Al-Diriyah kwijtgeraakt. De Saudische club heeft de samenwerking met de Nederlandse oefenmeester beëindigd en vrijwel direct een opvolger gepresenteerd. Khaled Al-Atwi neemt het roer over in de cruciale slotfase van het seizoen, waarin promotie naar het hoogste niveau op het spel staat.

De club maakt het vertrek van Schreuder officieel bekend via de eigen kanalen en bedankt de Nederlander voor zijn inzet en werkzaamheden van de afgelopen maanden. Lang hoefde Diriyah niet te zoeken naar een vervanger, want Al-Atwi wordt direct doorgeschoven als nieuwe eindverantwoordelijke voor de hoofdmacht.

Artikel gaat verder onder video

Schreuder begon pas in december aan zijn avontuur in Saudi-Arabië, met een duidelijke opdracht vanuit de clubleiding: promotie afdwingen naar het hoogste niveau. Lange tijd leek die missie haalbaar, maar de resultaten van de afgelopen weken zorgden voor groeiende druk rondom de voormalig trainer van onder meer Ajax, FC Twente en Club Brugge.

Diriyah ziet directe promotie uit zicht raken

Diriyah zakte recent weg naar de derde plaats in de Yelo League en verloor daarmee de controle over directe promotie. De ploeg verzamelde 69 punten uit 33 competitiewedstrijden en draaide statistisch gezien een sterk seizoen, met 21 overwinningen, 76 doelpunten en slechts zes nederlagen.

Toch bleek de recente vormdip uiteindelijk fataal voor Schreuder. In de laatste vijf competitieduels boekte Diriyah slechts twee zeges, terwijl ook kostbare punten werden verspeeld via gelijke spelen en nederlagen.

Het ontslag van Schreuder komt daags voor de ontknoping van het seizoen. In de slotwedstrijd van het seizoen kan Diriyah woensdag nog stijgen naar plek twee, maar alleen als nummer twee Al-Faisaly punten verspeelt. Al-Diriyah moet zelf zien te winnen van Al-Bukiryah. Mocht de ploeg niet in de top twee eindigen, dan wachten de play-offs.

Focus verschuift richting Duitsland

Het ontslag betekent tegelijkertijd dat Schreuder zich volledig kan richten op zijn rol bij het Duitse nationale elftal. De Nederlander maakt deel uit van de technische staf van bondscoach Julian Nagelsmann en zal komende zomer actief zijn tijdens het WK van 2026.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.536 Reacties
1.066 Dagen lid
17.119 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een verassing Alfred Schreuder overal gezeten nergens geslaagd

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.536 Reacties
1.066 Dagen lid
17.119 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een verassing Alfred Schreuder overal gezeten nergens geslaagd

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Alfred Schreuder

Alfred Schreuder
Al Draih
Team: Draih
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (2 nov. 1972)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws