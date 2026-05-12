Liverpool wil ook het nieuwe seizoen ingaan met Arne Slot. De trainer heeft een teleurstellend seizoen achter de rug, maar volgens topjournalist David Ornstein heeft de club geen plannen om van koers te veranderen.

Liverpool staat momenteel op de vierde plek in de Premier League en heeft goede papieren voor een topvijfklassering en daarmee een plek in de Champions League. Na de landstitel van vorig seizoen is de huidige achterstand van twintig punten op koploper Arsenal echter te fors. Slot zal volgend seizoen verbetering moeten tonen, maar krijgt dus wel de kans om die te bewerkstelligen. Van een aanstelling van Xabi Alonso, waar soms over wordt gespeculeerd, is dan ook geen sprake.

Artikel gaat verder onder video

Wel is de druk toegenomen op de voormalig succestrainer van Feyenoord. Tijdens de wedstrijd tegen Chelsea (1-1) op Anfield keerden fans zich tegen Slot, vooral vanwege zijn beslissing om Rio Ngumoha te wisselen. Slot verklaarde na afloop dat de aanvaller met kramp kampte en daarom niet verder kon.

Liverpool schuift Alonso direct terzijde

Alonso werd de voorbije periode nadrukkelijk gelinkt aan zowel Chelsea als Liverpool. De Spanjaard zit zonder club sinds zijn vertrek bij Real Madrid, maar volgens Ornstein is er bij Liverpool geen sprake van een mogelijke trainerswissel.

“Mijn informatie is dat Xabi Alonso totaal geen optie is voor Liverpool”, vertelde de journalist onlangs bij NBC. “Liverpool is volledig van plan om volgend seizoen met Arne Slot als hoofdtrainer door te gaan.”

Sterker nog: de club zou deze zomer juist gericht de transfermarkt op willen gaan om Slot beter te ondersteunen. Daarbij ligt de nadruk vooral op versterkingen voor de vleugelposities.

“Liverpool wil deze zomer spelers halen die passen bij Arne Slot”, aldus Ornstein. “Met name op de vleugelposities zien ze ruimte voor verbetering. Ze denken dat dat cruciaal wordt.” Ondertussen lijkt Chelsea wel serieus voor Alonso.

'Alonso wil zelf naar Liverpool'

Het account Indykaila schrijft dinsdag dat Alonso zelf wel graag aan de slag gaat bij Liverpool. "Hij is niet iemand die rustig gaat zitten wachten tot de telefoon gaat. Hij vindt het eigenlijk best opvallend dat er nog steeds geen officieel aanbod ligt. Je zou toch denken dat een clubicoon als hij bovenaan het lijstje staat, toch?"

"Hij hoopt nog altijd dat Liverpool doorpakt, maar ondertussen is Chelsea al met hem in gesprek. Het is echt zo’n situatie van: nu handelen, voordat het te laat is. Alonso heeft natuurlijk alles mee: een verleden bij Liverpool én hij bewijst nu als trainer dat hij het niveau aankan. Het wordt interessant om te zien of Liverpool alsnog toeslaat, of dat ze hem laten wegglippen naar een directe concurrent. De tijd begint in ieder geval te dringen."