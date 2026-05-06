Feyenoord vreest vertrek Etiënne Reijnen en meldt zich bij Sparta Rotterdam

6 mei 2026, 19:57
Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Feyenoord heeft zijn oog laten vallen op Said Bakkati. Hoofdtrainer Robin van Persie van de Rotterdammers wil de 44-jarige oud-voetballer volgend seizoen toevoegen aan zijn technische staf, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdagavond.

Bakkati is momenteel bij Sparta Rotterdam assistent-trainer van hoofdcoach Maurice Steijn. Daarnaast is hij assistent van Michael Reiziger bij Jong Oranje.

Bakkati tekende afgelopen zomer een éénjarig contract bij Sparta, waardoor hij na dit seizoen transfervrij kan overstappen naar Feyenoord. Hoewel de oud-speler van onder meer sc Heerenveen en Go Ahead Eagles zijn contract op Het Kasteel kan verlengen, heeft Feyenoord goede hoop hem na dit seizoen over te kunnen nemen.

De interesse van Feyenoord in Bakkati heeft alles te maken met de belangstelling van Liverpool voor Etiënne Reijnen. Laatstgenoemde is op dit moment de rechterhand van Van Persie, maar hoopt bij de Engelse grootmacht op een hereniging met Arne Slot. Reijnen en Slot werkten eerder bij Feyenoord samen.

Feyenoord houdt daarnaast ook rekening met een zomers vertrek van René Hake, op dit moment de eerste assistent van Van Persie. Haké staat volgens het Algemeen Dagblad in de belangstelling van meerdere clubs.

Bakkati was in het seizoen 2019/20 al eens assistent-trainer bij Feyenoord, toen onder Jaap Stam. Hij werkte daarna in een vergelijkbare rol bij FC Cincinnati, ADO Den Haag en Ajax, alvorens hij afgelopen zomer neerstreek bij Sparta.

Said Bakkati zou een geschikte assistent-trainer voor Feyenoord zijn

