Live voetbal 1

Timber en De Lange krijgen opmerkelijke straf bij Marseille

6 mei 2026, 18:41
Timber Marseille
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Olympique Marseille heeft de selectie een opmerkelijke strafmaatregel opgelegd na een reeks teleurstellende resultaten. Spelers als Quinten Timber, Jeffrey de Lange en voormalig Feyenoorder Igor Paixão moeten sinds begin deze week verplicht overnachten op het trainingscomplex van de Zuid-Franse club. Hoewel de clubleiding spreekt van een afzondering om de focus te herstellen, wordt het door de spelersgroep nadrukkelijk als een straf ervaren.

De maatregel volgt op een moeizame fase voor de huidige nummer zeven van de Franse competitie. De ploeg wist in de laatste zes competitieduels slechts vier punten te verzamelen. Afgelopen zaterdag werd er met 3-0 verloren op bezoek bij FC Nantes.Door deze resultaten is kwalificatie voor de Champions League nagenoeg uitgesloten en moet de club in de laatste twee speelronden van het seizoen vrezen voor het volledig mislopen van Europees voetbal. Dat zal ook betekenen dat de vermeende interesse in Anis Hadj Moussa getemperd zou worden.

Artikel gaat verder onder video

Technisch directeur Medhi Benatia is naar verluidt al langere tijd uiterst ontevreden over de inzet die verschillende spelers op de mat leggen. Trainer Habib Beye probeerde onlangs de sfeer nog te verbeteren door de verplichte afzondering te beperken tot slechts één nacht. De selectie beloofde daarop beterschap, maar de ploeg verviel na die wedstrijd direct weer in oude patronen. Na de afstraffing tegen Nantes zwol de interne kritiek verder aan, waarna werd besloten om het regime flink te verstrengen. 

Om de alertheid binnen de groep af te dwingen, krijgen de spelers hun trainingsschema pas op het allerlaatste moment te horen. Zo werd dinsdagmiddag pas gecommuniceerd dat een tweede overnachting op de club verplicht was, waarna later bleek dat de selectie ook van woensdag op donderdag niet naar huis mocht. Vanuit de club klinken geluiden dat de selectie momenteel mentaal uitgeput en zonder energie oogt. De groep zou vooral verlangen naar het einde van het seizoen.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Overtreding Brittijn

Woede op NOS voor niet tonen 'schandalig moment' bij Feyenoord-Fortuna

  • ma 4 mei, 10:14
  • 4 mei 10:14
  • 8
Feyenoord-speler Anis Hadj Moussa

‘Anis Hadj Moussa vertrekt voor 30 miljoen euro bij Feyenoord’

  • Gisteren, 13:29
  • Gisteren, 13:29
  • 5
Joey Kooij

Danny Buijs: 'Feyenoord had een rode kaart moeten hebben'

  • zo 3 mei, 17:38
  • 3 mei 17:38
  • 5
3 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nantes - Marseille

Nantes
3 - 0
Olympique de Marseille
Gespeeld op 2 mei 2026
Competitie: Ligue 1
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Quinten Timber

Quinten Timber
Olympique de Marseille
Team: Marseille
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Marseille
13
0
2025/2026
Feyenoord
17
2
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
5
Rennes
32
10
56
6
Monaco
32
8
54
7
Marseille
32
15
53
8
Strasbourg
31
9
46
9
Lorient
32
-5
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws