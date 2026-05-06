Timber en De Lange krijgen opmerkelijke straf bij Marseille

Olympique Marseille heeft de selectie een opmerkelijke strafmaatregel opgelegd na een reeks teleurstellende resultaten. Spelers als , en voormalig Feyenoorder moeten sinds begin deze week verplicht overnachten op het trainingscomplex van de Zuid-Franse club. Hoewel de clubleiding spreekt van een afzondering om de focus te herstellen, wordt het door de spelersgroep nadrukkelijk als een straf ervaren.

De maatregel volgt op een moeizame fase voor de huidige nummer zeven van de Franse competitie. De ploeg wist in de laatste zes competitieduels slechts vier punten te verzamelen. Afgelopen zaterdag werd er met 3-0 verloren op bezoek bij FC Nantes.Door deze resultaten is kwalificatie voor de Champions League nagenoeg uitgesloten en moet de club in de laatste twee speelronden van het seizoen vrezen voor het volledig mislopen van Europees voetbal. Dat zal ook betekenen dat de vermeende interesse in Anis Hadj Moussa getemperd zou worden.

Technisch directeur Medhi Benatia is naar verluidt al langere tijd uiterst ontevreden over de inzet die verschillende spelers op de mat leggen. Trainer Habib Beye probeerde onlangs de sfeer nog te verbeteren door de verplichte afzondering te beperken tot slechts één nacht. De selectie beloofde daarop beterschap, maar de ploeg verviel na die wedstrijd direct weer in oude patronen. Na de afstraffing tegen Nantes zwol de interne kritiek verder aan, waarna werd besloten om het regime flink te verstrengen.

Om de alertheid binnen de groep af te dwingen, krijgen de spelers hun trainingsschema pas op het allerlaatste moment te horen. Zo werd dinsdagmiddag pas gecommuniceerd dat een tweede overnachting op de club verplicht was, waarna later bleek dat de selectie ook van woensdag op donderdag niet naar huis mocht. Vanuit de club klinken geluiden dat de selectie momenteel mentaal uitgeput en zonder energie oogt. De groep zou vooral verlangen naar het einde van het seizoen.