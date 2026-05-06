Galatasaray neemt besluit over koopoptie Noa Lang

Galatasaray is niet van plan om de koopoptie in het huurcontract van te lichten. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano op X. De Turkse club had de mogelijkheid om de aanvaller voor dertig miljoen euro definitief over te nemen, maar zal deze clausule naar verwachting onbenut laten. Hierdoor lijkt een langer verblijf in Istanbul na dit seizoen uitgesloten.

De Oranje-international streek eind januari op huurbasis neer bij Galatasaray. Lang maakte in de zomer van vorig jaar nog voor een bedrag van 25 miljoen euro de overstap van PSV naar Napoli, waar hij een contract tekende tot medio 2030. Onder trainer Antonio Conte liep hij in Italië echter aan tegen een gebrek aan speeltijd, waarna de tijdelijke overstap naar de Süper Lig werd afgerond. Deze huurovereenkomst loopt nog tot eind volgende maand.

Dat de koopoptie niet wordt gelicht, heeft alles te maken met de financiële kaders en de huidige prestaties van de vleugelaanvaller. De vastgestelde afkoopsom van dertig miljoen euro wordt door de clubleiding inmiddels als te duur beschouwd. In dienst van Galatasaray heeft Lang tot dusver moeite om zijn stempel op het spel te drukken. Zijn cijfers zijn dan ook niet indrukwekkend. Lang noteerde in al zijn optredens geen enkel doelpunt, wel was hij goed voor twee assists.

Door het verwachte besluit van Galatasaray keert Lang na 30 juni in eerste instantie terug naar Napels. Tenzij er in de tussentijd een nieuwe overeenkomst met een andere club wordt bereikt, zal hij zich daar komende zomer weer moeten melden.