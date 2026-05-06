Sepp van den Berg openhartig over donkere periode bij Liverpool

heeft in een uitgebreid interview met Day1 een boekje opengedaan over zijn bewogen periode bij Liverpool. De verdediger van Brentford kende in Engeland naar eigen zeggen een donkere periode. Hij kampte in zijn beginfase op Anfield met dusdanig veel zenuwen dat hij fysiek onwel werd, en voelde zich later eenzaam toen hij door de technische staf werd teruggezet naar het tweede elftal.

De centrumverdediger kan zich het moment dat de Engelse grootmacht zich officieel meldde bij PEC Zwolle nog goed herinneren. "Ik weet nog heel goed dat mijn ouders tegen mij zeiden dat we even moesten praten", vertelt Van den Berg over de belangstelling van Liverpool. "Toen ze mij vertelden dat Liverpool interesse had, geloofde ik het niet." Eenmaal gearriveerd in Engeland sloegen de zenuwen direct toe op weg naar zijn allereerste training. "Ik stapte bij mijn vader in het huurautootje, hij bracht mij erheen want zelf had ik destijds nog geen rijbewijs en ik zat helemaal te shaken", blikt hij terug op de immense spanning. De aanwezigheid van mondiale sterspelers als Virgil van Dijk, Mohamed Salah en Sadio Mané maakte een diepe indruk op de jonge Nederlander. De mentale spanning bereikte diezelfde avond een fysiek kookpunt. "Ik denk dat het een mix was van vermoeidheid en spanning, maar toen ik in bad ging, kotste ik de hele badkamer onder."

Naast de extreme zenuwen in de beginfase kende Van den Berg ook een mentaal zware tijd toen hij buiten de eerste selectie van de Reds viel. "De media vinden altijd maar dat je niet mag klagen als voetballer, maar ik heb echt best een donkere periode gehad", is de verdediger eerlijk over de schaduwkant van het voetbal. "Ik was achttien jaar en zat daar alleen, er was een periode dat ik naar het B-team was gezet en niet meer met het eerste mocht meetrainen". Omdat zijn ouders in Nederland waren gebleven, had hij in die specifieke tijd niemand in zijn directe omgeving om mee te praten. "Ik heb toen best wel een traantje gelaten, dat ziet ook niemand en dat is soms wel lastig. Depressief is een zwaar woord, maar ik zat echt niet lekker in mijn vel."

Ondanks de eerdere tegenslagen kijkt de verdediger niet met spijt terug op zijn avontuur in de havenstad. "Als mensen mij vragen of ik het achteraf anders had gedaan, zeg ik altijd nee", stelt Van den Berg stellig over zijn carrièreverloop. "Ondanks dat het misschien niet de leukste periode was, is het nog steeds wel de beste keuze die ik kon maken, want het heeft me wel gemaakt tot wie ik ben."

Inmiddels is Van den Berg een gevestigde naam op het hoogste niveau in Engeland en treft hij zijn oude werkgever als tegenstander. Dat zorgt voor een gezonde dosis extra motivatie bij de Nederlander. "Vorig jaar speelde ik voor het eerst tegen Liverpool en dan is dat toch wel even bijzonder. Je kent veel van de jongens daar, je hebt er toch vijf jaar gezeten en je wil dan toch extra je best doen." Zijn ultieme doel tijdens die ontmoetingen op het veld is dan ook duidelijk. "Je wil dan het liefst dat de Liverpool-fans achteraf zeggen: het is jammer dat we hem hebben laten gaan."