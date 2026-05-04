Carrick leeft mee met Sir Alex Ferguson na ziekenhuisopname

Manchester United-manager Michael Carrick kreeg voorafgaand aan de kraker tegen Liverpool te horen dat Sir Alex Ferguson onwel was geworden en naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd. De legendarische oud-manager werd zondag op Old Trafford uit voorzorg meegenomen door medisch personeel. Ondanks de schrik wist de ploeg van Carrick de wedstrijd tegen het elftal van Arne Slot te winnen, waarmee een ticket voor de Champions League definitief werd veiliggesteld.

De gezondheidssituatie van de Schot overschaduwde de aanloop naar de belangrijke competitiewedstrijd. Ferguson, die Manchester United een volle prijzenkast bezorgde, voelde zich in het stadion niet goed. Carrick ging het duel vervolgens in zonder dat hij precies wist hoe ernstig de situatie van zijn voormalige leermeester was. De huidige interim-trainer speelde zelf zeven jaar lang onder Ferguson bij Manchester United en was zichtbaar ontdaan door de gebeurtenissen.

Na afloop van de overwinning op de aartsrivaal tastte Carrick nog steeds in het duister over de exacte medische status van Ferguson. "Ik heb geen updates, dus ik weet niet wat de laatste stand van zaken is", liet de oefenmeester optekenen. "Ik hoorde het voor de wedstrijd, dus ik was ervan op de hoogte", voegde hij daaraan toe. De interim-manager benadrukte hoezeer het voorval hem bezighield. "Alles wat ik kan zeggen is dat het nieuws me erg heeft geraakt", stelde Carrick. "Ik hoop dat het goed met hem gaat. We hopen dat hij in goede conditie is en we wensen hem het allerbeste. Hopelijk geeft de uitslag hem een boost."

Maandag kwam er bovendien geruststellend nieuws naar buiten over de toestand van Ferguson. De oud-manager is inmiddels weer thuis na zijn medische check-up en maakt het naar omstandigheden goed. De zege van zijn voormalige pupil Carrick op Liverpool heeft hem naar verluidt inderdaad de flinke morele boost gegeven die de trainer hoopte.