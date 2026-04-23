Manchester United overweegt komst Micky van de Ven

23 april 2026, 16:22   Bijgewerkt: 16:37
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Manchester United heeft haar pijlen gericht op Micky van de Ven om de defensie voor komend seizoen te versterken, zo laat The Athletic weten. De Engelse topclub hoopt in de achterhoede een volledig Nederlands centraal duo te vormen met Matthijs de Ligt, al is ook Liverpool serieus in de markt voor de verdediger.

Om volgend jaar weer mee te kunnen doen om het kampioenschap is interim-manager Michael Carrick specifiek op zoek naar een linksbenige verdediger. De huidige nummer drie van de Premier League kampt met defensieve problemen, mede doordat Lisandro Martínez behoorlijk blessuregevoelig is gebleken.

Een vertrek uit Londen lijkt voor de Oranje-international op de loer te liggen. Tottenham Hotspur maakt een dramatisch seizoen door en staat momenteel op de achttiende plaats, wat aan het einde van de rit directe degradatie zou betekenen. De ploeg, waar Roberto De Zerbi het stokje onlangs over heeft genomen, wacht al vijftien competitieduels op een overwinning en vecht een zware strijd tegen degradatie.

Ondanks de diepe crisis bij zijn club staat Van de Ven er uitstekend op in Manchester. De verdediger onttrekt zich aan de malaise in Londen en geldt als een belangrijk transferdoelwit. "Zijn snelheid, balvaardigheid en tackelvermogen zouden een grote aanwinst zijn voor de selectie van United", klinkt het in de Engelse media.

De Mancunians zijn echter niet de enige club die de situatie nauwlettend in de gaten houdt. Ook Liverpool, dat komende zaterdag op Anfield aantreedt tegen Crystal Palace, volgt de verrichtingen van de Nederlander op de voet. Slot staat na een lastig tweede seizoen bij de club voor een drukke transferzomer en ziet in Van de Ven een welkome versterking. "Liverpool heeft in het verleden interesse getoond en zou, net als andere grote clubs in Europa, concurrentie kunnen vormen voor zijn handtekening", aldus The Athletic.

Om de transfer daadwerkelijk te bekostigen, zal Manchester United mogelijk eerst ruimte moeten maken in het budget. Voormalig Ajax-doelwit Manuel Ugarte wordt genoemd als een van de spelers die verkocht mag worden om inkomsten te genereren. Van de Ven beschikt in Londen nog over een doorlopend contract tot de zomer van 2029. Zijn actuele marktwaarde wordt geschat op zo'n 65 miljoen euro, al circuleren er ook geluiden dat Tottenham een vraagprijs tot wel honderd miljoen euro hanteert. Hierin speelt het al dan niet degraderen van de Spurs een grote rol, bij degradatie kan het maar zo zijn dat spelers als Van de Ven voor minder weg mogen dan oorspronkelijk gepland.

Lees ook:
Hoe Troy Parrott met miljoenenkorting kan terugkeren naar Tottenham Hotspur

Hoe Troy Parrott met miljoenenkorting kan terugkeren naar Tottenham Hotspur

  • Gisteren, 19:36
  • Gisteren, 19:36
  • 1
Xavi Simons Tottenham Brighton

Xavi Simons van de hemel naar de hel na fenomenaal doelpunt

  • za 18 april, 20:36
  • 18 apr. 20:36
  • 1
De Zerbi Tottenham

Dit is het zware programma voor degradatiekandidaat Tottenham Hotspur

  • vr 17 april, 10:20
  • 17 apr. 10:20
  • 3
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.473 Reacties
1.046 Dagen lid
16.996 Likes
dilima1966
Wat is ajax oerdom geweest om Micky van de Ven zonder een twedstrijd te spelen hem te laten gaan gratis

Micky van de Ven

Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 25 jaar (19 apr. 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
30
4
2024/2025
Spurs
13
0
2023/2024
Wolfsburg
-
-
2023/2024
Spurs
27
3

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Man City
33
37
70
2
Arsenal
33
37
70
3
Man Utd
33
13
58
4
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool
33
11
55

