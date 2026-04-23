Cor Pot vindt het niet zo erg dat hij niet met Curaçao naar het WK gaat, zo laat hij weten in het programma Bij Andy in de Auto. De oud-voetballer was assistent van Dick Advocaat bij de nationale ploeg van het eiland, maar de bondscoach stapte op wegens de gezondheid van zijn dochter. Ook Pot hield het op dat moment voor gezien.

Advocaat verraste eind februari door per direct op te stappen als bondscoach van Curaçao. De Kleine Generaal had het land enkele maanden eerder nog naar het eerste WK in de geschiedenis geleid, maar staat op de eindronde niet meer voor de groep. De dochter van Advocaat kampt met serieuze gezondheidsproblemen, waardoor de trainer graag bij haar in de buurt wil blijven. Naast Advocaat vertrokken ook Pot en dokter Casper van Eijck bij de nationale ploeg. Fred Rutten werd aangesteld als nieuwe bondscoach.

Dat ook Pot was vertrokken, had Andy van der Meijde niet helemaal meegekregen. De oud-voetballer vraagt de gast in zijn programma namelijk of hij klaar is voor het WK. “Klaar voor het WK? Nee, we gaan niet naar het WK. Dat gaat Rutten doen”, antwoordt de man die al jaren de vaste rechterhand van Advocaat is. “Ga je niet?”, reageert Van der Meijde verbaasd, aangezien hij in de veronderstelling was dat Pot als assistent van Rutten mee zou gaan.

“Het is heel simpel: samen uit, samen thuis”, legt de assistent uit waarom hij ook is opgestapt. “Dick en ik zijn altijd samen, dan ga ik nu niet zeggen: ‘Ik blijf bij Rutten’. En ik geef hem ook de kans om zijn eigen vertrouwensgroep mee te nemen”, gaat Pot verder, waarna Van der Meijde vraagt of hij het niet jammer vindt dat hij niet naar het toernooi gaat. “Nee, helemaal niet. Ik ben niet zo’n fan van die Trump”, antwoordt de 74-jarige trainer. “Echt verschrikkelijk wat er daar allemaal gebeurt. Ik ken hem niet, maar hij komt niet heel goed over, die Trump.”