Ernstig geweld rond openingswedstrijd WK in Mexico-Stad

De openingswedstrijd van het WK 2026 is overschaduwd door ernstige ongeregeldheden buiten het stadion in Mexico-Stad. Terwijl binnen de lijnen het voetbalfeest losbarstte, kwam het buiten het stadion tot gewelddadige confrontaties tussen demonstranten en de oproerpolitie. Daarnaast kreeg een man op weg naar de wedstrijd een hartaanval, meldt de Daily Mail.

Rond Estadio Azteca, dat dienstdoet als decor van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika, liep de spanning kort voor de aftrap hoog op. Enkele honderden demonstranten probeerden via de noordoostelijke zijde door de veiligheidsring rond het stadion te breken. Daarbij werden fakkels en stenen naar agenten gegooid en raakte een vrachtwagen nabij het stadion beschadigd.

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De politie greep snel in. Oproereenheden werden ingezet om de groep terug te dringen en gebruikten daarbij traangas. Op sociale media werd gesproken over ongeveer 2.000 demonstranten tegenover zo'n 300 leden van de oproerpolitie. Ook een bereden eenheid was aanwezig om de situatie onder controle te houden.

Protesten overschaduwen WK-feest

Volgens meerdere berichten maakten onder meer familieleden van vermiste personen uit het Mexicaanse drugsgeweld deel uit van de demonstrerende groepen. Daarnaast zouden ook leden van een lerarenvakbond, medewerkers van de federale rechtspraak, transportmedewerkers, zorgpersoneel en landbouworganisaties zich hebben aangesloten bij de protesten.

Al voorafgaand aan de openingswedstrijd werd gemeld dat verspreid over Mexico-Stad acht protestacties gepland stonden, bewust gelijktijdig met de start van het wereldkampioenschap.

Medisch incident buiten stadion

Naast de rellen deed zich nog een ander incident voor. Op sociale media verschenen beelden van een man die onderweg naar het stadion getroffen leek te zijn door een hartaanval. Op de video's is te zien hoe hulpverleners hem reanimeren. Over zijn toestand is vooralsnog niets bekendgemaakt.

Nadat de eerste ongeregeldheden waren bedwongen, bleef de politie massaal aanwezig rond het stadion. Extra veiligheidslinies werden opgetrokken om supporters te beschermen. Daarbij werd ook een vrouwelijke agente afgevoerd nadat zij een hoofdwond had opgelopen. Volgens aanwezigen verloor zij daarbij meerdere keren het bewustzijn.

De openingswedstrijd van het WK is te volgen in ons liveverslag.