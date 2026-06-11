LIVE WK 2026 | Mexico heeft weinig last van zwak Zuid-Afrika

Het grootste WK aller tijden gaat vanavond dan eindelijk beginnen! In het iconische Estadio Azteca heeft mede-organisator Mexico de eer om het toernooi te openen met een wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Niet geheel toevallig: beide landen speelden op het WK van 2010 óók tegen elkaar in de openingswedstrijd. Destijds werd het 1-1, krijgen we deze keer wél een winnaar? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, mis niets en volg de openingswedstrijd van het WK 2026 tussen Mexico en Zuid-Afrika in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Mexico - Zuid-Afrika Sorteer op: Laatste Oudste Ongeregeldheden buiten het stadion Ernstige geweld rond openingswedstrijd WK in Mexico-Stad De openingswedstrijd van het WK 2026 in Mexico is overschaduwd door rellen buiten het stadion. Demonstranten botsten met de politie, terwijl een man een hartaanval kreeg. Lees verder 45+4' - Eerste helft zit erop (1-0) Mexico gaat met een 1-0 voorsprong de rust in. 45+4' - Gutiérrez weet het niet meer (1-0) De middenvelder mag heel ver komen, maar lijkt zich geen raad te weten met de kans. Een weifelend puntertje zeilt naast. 45' - Vier minuten blessuretijd (1-0) Dat is vooral te danken aan de drinkpauze. 45' - Zuid-Afrikaans schot van grote afstand (1-0) Verdediger Mbokazi probeert het van afstand. Zijn uithaal wordt gekeerd door doelman Rangel. 42' - Mexico wordt gevaarlijk (1-0) Eerst krijgt Jiménez een voet tegen een voorzet en moet Williams zich strekken om de bal te stoppen. Daarna belandt een beheerst schot van Quinones op de paal! 38' - Eerste doelpoging van Zuid-Afrika (1-0) Foster vindt de ruimte tussen Montes en Vázquez, maar kopt ruim naast. 35' - Zuid-Afrika heeft het lastig (1-0) Het spelplan van Zuid-Afrika valt ergens wel te prijzen. Bafana Bafana probeert op te bouwen en combinatiespel te hanteren, maar lijkt last te hebben van de zenuwen en is kwalitatief simpelweg een stuk minder dan Mexico. Mede daardoor moet Zuid-Afrika geregeld aan de noodrem trekken. Een echte kans is er nog niet geweest voor de ploeg van de Belgische bondscoach Hugo Broos. Het rijtje waar Quinones zich in schaart Julián Quiñones, speler van het Saudische Al-Qadsiah, gaat de geschiedenisboeken in. 28' - Wedstrijd is hervat (1-0) De klok telde gewoon door, dus deze tijd wordt ingehaald aan het eind van de eerste helft. 25' - Drinkpauze (1-0) Zoals op alle wedstrijden dit WK, wordt een drinkpauze ingelast halverwege de eerste helft. Ook in de tweede helft zal dat gebeuren. 🟨 23' - Geel voor Mexico (1-0) Gutiérrez begaat een overtreding op Mokoena en krijgt een gele kaart. 19' - Quinones probeert het nog eens (1-0) De maker van de 1-0 komt met een nieuwe poeier van afstand. Niet geheel ongevaarlijk, maar geen doelpunt. 🟨 17' - De eerste gele kaart (1-0) Het harde spel van Zuid-Afrika leidt nu tot de eerste kaart. Mokoena gaat op de bon bij scheidsrechter Sampaio. 17' - Zuid-Afrika maakt geen goede indruk (1-0) De verwachtingen van Zuid-Afrika waren al niet te hoog, en Bafana Bafana doet weinig om dat beeld te logenstraffen. Los van de slordigheid bij het openingsdoelpunt heeft Zuid-Afrika veel overtredingen nodig en heeft het moeite om elkaar te vinden. Laad meer