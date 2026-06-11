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LIVE WK 2026 | Mexico heeft weinig last van zwak Zuid-Afrika

11 juni 2026, 20:35   Bijgewerkt: 21:49
MEX-ZAF
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het grootste WK aller tijden gaat vanavond dan eindelijk beginnen! In het iconische Estadio Azteca heeft mede-organisator Mexico de eer om het toernooi te openen met een wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Niet geheel toevallig: beide landen speelden op het WK van 2010 óók tegen elkaar in de openingswedstrijd. Destijds werd het 1-1, krijgen we deze keer wél een winnaar? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, mis niets en volg de openingswedstrijd van het WK 2026 tussen Mexico en Zuid-Afrika in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Mexico - Zuid-Afrika

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6m geleden

22:02

Ongeregeldheden buiten het stadion

Ernstige geweld rond openingswedstrijd WK in Mexico-Stad

Ernstige geweld rond openingswedstrijd WK in Mexico-Stad

De openingswedstrijd van het WK 2026 in Mexico is overschaduwd door rellen buiten het stadion. Demonstranten botsten met de politie, terwijl een man een hartaanval kreeg.

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13m geleden

21:55

45+4' - Eerste helft zit erop (1-0)

Mexico gaat met een 1-0 voorsprong de rust in. 

14m geleden

21:54

45+4' - Gutiérrez weet het niet meer (1-0)

De middenvelder mag heel ver komen, maar lijkt zich geen raad te weten met de kans. Een weifelend puntertje zeilt naast. 

17m geleden

21:51

45' - Vier minuten blessuretijd (1-0)

Dat is vooral te danken aan de drinkpauze. 

18m geleden

21:50

45' - Zuid-Afrikaans schot van grote afstand (1-0)

Verdediger Mbokazi probeert het van afstand. Zijn uithaal wordt gekeerd door doelman Rangel.

20m geleden

21:48

42' - Mexico wordt gevaarlijk (1-0)

Eerst krijgt Jiménez een voet tegen een voorzet en moet Williams zich strekken om de bal te stoppen. Daarna belandt een beheerst schot van Quinones op de paal!

25m geleden

21:43

38' - Eerste doelpoging van Zuid-Afrika (1-0)

Foster vindt de ruimte tussen Montes en Vázquez, maar kopt ruim naast.

28m geleden

21:41

35' - Zuid-Afrika heeft het lastig (1-0)

Het spelplan van Zuid-Afrika valt ergens wel te prijzen. Bafana Bafana probeert op te bouwen en combinatiespel te hanteren, maar lijkt last te hebben van de zenuwen en is kwalitatief simpelweg een stuk minder dan Mexico. Mede daardoor moet Zuid-Afrika geregeld aan de noodrem trekken. Een echte kans is er nog niet geweest voor de ploeg van de Belgische bondscoach Hugo Broos. 

30m geleden

21:38

Het rijtje waar Quinones zich in schaart

Julián Quiñones, speler van het Saudische Al-Qadsiah, gaat de geschiedenisboeken in.

35m geleden

21:33

28' - Wedstrijd is hervat (1-0)

De klok telde gewoon door, dus deze tijd wordt ingehaald aan het eind van de eerste helft.

38m geleden

21:30

25' - Drinkpauze (1-0)

Zoals op alle wedstrijden dit WK, wordt een drinkpauze ingelast halverwege de eerste helft. Ook in de tweede helft zal dat gebeuren. 

39m geleden

21:29

🟨 23' - Geel voor Mexico (1-0)

Gutiérrez begaat een overtreding op Mokoena en krijgt een gele kaart. 

43m geleden

21:25

19' - Quinones probeert het nog eens (1-0)

De maker van de 1-0 komt met een nieuwe poeier van afstand. Niet geheel ongevaarlijk, maar geen doelpunt. 

46m geleden

21:23

🟨 17' - De eerste gele kaart (1-0)

Het harde spel van Zuid-Afrika leidt nu tot de eerste kaart. Mokoena gaat op de bon bij scheidsrechter Sampaio. 

1u geleden

21:22

17' - Zuid-Afrika maakt geen goede indruk (1-0)

De verwachtingen van Zuid-Afrika waren al niet te hoog, en Bafana Bafana doet weinig om dat beeld te logenstraffen. Los van de slordigheid bij het openingsdoelpunt heeft Zuid-Afrika veel overtredingen nodig en heeft het moeite om elkaar te vinden. 

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Henk Hoving 94
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henk Hoving 94
1 Reactie
2 Dagen lid
0 Likes
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kein geloel, fussball spielen!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Mexico - Zuid-Afrika

21:00
Vandaag om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep A
GS
DS
PT
1
Mexico
0
0
0
2
Zuid-Afrika
0
0
0
3
Zuid-Korea
0
0
0
4
Tsjechië
0
0
0

Complete Stand

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