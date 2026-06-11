LIVE WK 2026 | Mexico heeft weinig last van zwak Zuid-Afrika

Het grootste WK aller tijden gaat vanavond dan eindelijk beginnen! In het iconische Estadio Azteca heeft mede-organisator Mexico de eer om het toernooi te openen met een wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Niet geheel toevallig: beide landen speelden op het WK van 2010 óók tegen elkaar in de openingswedstrijd. Destijds werd het 1-1, krijgen we deze keer wél een winnaar? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, mis niets en volg de openingswedstrijd van het WK 2026 tussen Mexico en Zuid-Afrika in dit liveblog.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.