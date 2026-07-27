Verafschuwd Nederlands uitvak gaat per direct op de schop

Voetbalsupporters die komend seizoen hun club achterna reizen voor wedstrijden tegen Heracles Almelo, krijgen te maken met een meevaller. De degradant uit de Eredivisie verwijdert namelijk de lexaanwand uit het bezoekersvak. De afscheiding kreeg afgelopen seizoen veel kritiek.

Heracles besloot vorig seizoen een lexaanwand te plaatsen in het uitvak. Aanleiding was een incident tijdens een wedstrijd tegen FC Groningen. Een uitsupporter viel destijds uit het vak naar beneden en kwam terecht op een jonge Heracles-supporter. De club greep vervolgens in door een wand te plaatsen, maar maakte zich daarmee niet populair onder uitsupporters.

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Hoewel lexaanwanden tegenwoordig in veel uitvakken van voetbalstadions te zien zijn, was het zicht in het Asito Stadion volgens veel supporters bijzonder slecht. De spijlen liepen door tot aan het dak, waardoor het bezoekersvak volgens sommigen zelfs op een gevangenis leek.

Remon Enting vertelt in de clubpodcast dat het uitvak op de schop gaat. "We hebben vorige zomer een lexaanwand geplaatst, daar ontkwamen we niet meer aan. Maar de lexaanwand die er nu staat, is niet helemaal wat we voor ogen hadden. Komende week halen we hem weg. In de Eerste Divisie doen we het zonder lexaanwand. Als we promoveren, zullen we kijken of er een andere lexaanwand nodig is", aldus de algemeen directeur ad interim.