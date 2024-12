Eredivisiewedstrijd definitief gestaakt: 'Vechtpartijen, fan van tribune gevallen'

De wedstrijd tussen Heracles Almelo en FC Groningen is zaterdagavond definitief gestaakt. Nadat er vanuit het uitvak voorwerpen het veld op werden gegooid, riep Rob Dieperink de spelers naar de kant. Er zijn ook meldingen van vechtpartijen tussen fans en van een fan die uit het uitvak zou zijn gevallen. De fan zou over een hek zijn gesprongen en daarna op een kind zijn beland in het thuispubliek. Ook was er onrust buiten het stadion.

De fans van Groningen gooiden al enige tijd wat dingen naar beneden. Op de beelden van ESPN was te zien dat Dieperink in gesprek ging met een steward, die hem op de hoogte stelde van de problemen. Daarna staakte hij de wedstrijd, bij een 1-1 stand. De commentator van ESPN, Sjors Blaauw, noemde het gedrag 'te gênant voor woorden'.

“Zo vlak voor kerst is dit niet de passende gedachte en geen passend gedrag", stelde Blaauw. "Het is nóóít een passende actie om je zo te gedragen, maar helemaal niet in deze tijd van het jaar. De kerstgedachte ver te zoeken bij de Groningen-supporters, het zijn geen kerstkaarten die ze naar beneden gooien Treurig. Ze mochten met vrij vervoer komen, de fans van Groningen. Ze beschamen hier het vertrouwen."

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X

❌ De wedstrijd tussen Heracles en FC Groningen is definitief gestaakt.#hergro — ESPN NL (@ESPNnl) December 21, 2024

'Fan van tribune gevallen, op een kind'

Verslaggever Cristian Willaert van ESPN meldt: "Er schijnt een fan van Groningen vanaf de tweede ring naar beneden gevallen te zijn in het vak daaronder. Hoe dat kan gebeuren, vraag je je af. We weten niet hoe het met deze meneer of mevrouw is. We wachten op nader nieuws." Het bleek een man te zijn, die volgens Willaert op eigen kracht de ambulance in kon lopen. Later zei Gertjan Verbeek, analist bij ESPN, ‘in de wandelgangen’ te hebben gehoord dat de fan op een kind is gevallen. Dat is nog niet bevestigd.

Reactie scheidsrechter Rob Dieperink

"Het veiligheidspersoneel gaf aan dat er een vechtpartij op de tribune was", legt scheidsrechter Dieperink uit. "Er schijnt ook een persoon naar beneden gevallen te zijn. De veiligheid gaf aan dat het niet verstandig was om verder te voetballen. Die verantwoordelijkheid ligt ook bij de club."

"Het overleg is goed verlopen. Beide ploegen en de trainers zijn erbij betrokken. De veiligheid staat voorop. Als dat gegarandeerd kan worden, is de wens van beide partijen en van ons om de wedstrijd uit te spelen", maakt de arbiter duidelijk. "Het uitvak wordt op dit moment leeggehaald. Er is ook onrust buiten het stadion. Als wij van de politie horen dat het veilig is, zal er een korte warming-up plaatsvinden van tien minuten en dan gaan we de wedstrijd uitspelen."

Wedstrijd definitief gestaakt

Uiteindelijk is dus besloten om niet verder te spelen. Algemeen directeur Rob Toussaint van Heracles zegt dat 'op last van de openbare orde' is besloten de wedstrijd niet voort te zetten. Dat vertelt hij rond 23.30 uur, het tijdstip dat aanvankelijk werd genoemd als moment waarop de wedstrijd eventueel hervat kon worden. De KNVB gaat morgen bekijken of en wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld. Directeur Frank van Mosselveld van Groningen verwacht dat de wedstrijd pas in 2025 wordt hervat.

Op sociale media gaan beelden rond van vechtpartijen tussen supporters van beide clubs.