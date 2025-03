Woede-uitbarsting heeft grote gevolgen voor Jordan Henderson

De gele kaart die vlak voor tijd ontving tijdens Ajax - Eintracht Frankfurt, heeft grote gevolgen. De Engelse aanvoerder mist nu namelijk de returnwedstrijd in Duitsland van volgende week.

Ajax begon goed aan het Europa League-duel van donderdagavond en kreeg met Brian Brobbey meteen twee goede kansen. Zijn tweede kans ging erin: van heel dichtbij kon hij raak koppen. In het vervolg draaide Frankfurt de wedstrijd echter helemaal om. Hugo Larsson maakte na een klein halfuur de gelijkmaker, terwijl Ellyes Skhiri na rust voor 1-2 zorgde.

Na een overtreding van Oliver Edvardsen ging Henderson in de laatste minuten nog verhaal halen bij scheidsrechter Simone Sozza. Het is onduidelijk waar de aanvoerder boos over was; mogelijk over een vermeende strafschop voor Ajax. Henderson liet zich even gaan in woord en gebaar en de arbiter haalde direct een gele kaart tevoorschijn. Aangezien Hendo op scherp stond, moet hij de returnwedstrijd missen.

Francesco Farioli leek dat ook gelijk te beseffen; de frustratie was van het gezicht van de Italiaan af te lezen. Na eerst wat woorden in zichzelf te hebben gesproken (of gescholden), liep Farioli naar de dug-out en schopte tegen een van de stoelen aan. Dat is een beeld dat we in zijn maanden bij Ajax toch nog weinig hebben gezien.

