Jordi Cruijff lijkt te aarzelen over een mogelijk dienstverband als technisch directeur van Ajax, zo meldt Het Parool. De zoon van clubicoon Johan zou volgens de Amsterdamse krant niet eerder dan februari willen starten aan de klus.

De 51-jarige Cruijff is bij Ajax de beoogde opvolger van Alex Kroes, die zijn positie in november ter beschikking stelde na het ontslag van hoofdtrainer John Heitinga. Ajax en Cruijff voerden al diverse gesprekken, maar er is nog geen sprake van witte rook. "De aarzeling lijkt eerder bij Cruijff te liggen dan bij Ajax. Cruijff zou pas in februari willen beginnen, na het transferwindow dat volgende maand begint. Dan kan hij immers niet worden geassocieerd met het huidige seizoen en begint hij met een schone lei", legt bovengenoemde krant uit.

Het is de bedoeling dat Cruijff als technisch directeur niet alleen zorg draagt voor het aanstellen van een nieuwe trainer, ook zou hij veel inspraak moeten krijgen in de benoeming van een nieuwe hoofdscout. Die positie is per 1 januari immers óók vacant, aangezien Kelvin de Lang eerder deze week uit het niets zijn vertrek bij Ajax aankondigde. De Lang lag nog vast tot medio 2027, maar zou zich intern 'niet gehoord' hebben gevoeld en niet achter alle gedane transfers staan.

'Lesly Bamberger nieuwe rvc-voorzitter Ajax'

Niet alleen de posities van Kroes en De Lang moeten worden ingevuld door Ajax. De club is óók op zoek naar verschillende commissarissen, nadat voorzitter Caroline Gehrels, commissaris Hermine Voûte én voetbalcommissaris Danny Blind in september hun vertrek aankondigden. Van die drie is laatstgenoemde als enige nog actief, hij blijft aan tot Ajax een opvolger heeft gevonden. Het Parool schrijft dat oud-speler Edo Ophof, zoals al eerder werd gemeld, 'zich warmloopt' voor de portefeuille van Blind. Ook de opvolger van Gehrels dient zich inmiddels aan: "Lesley Bamberger, de steenrijke Amsterdamse vastgoedondernemer die aan het hoofd staat van de Kroonenberg Groep, zou op de nominatie staan om rvc-voorzitter te worden."

Meer lezen over de bestuurlijke onrust bij Ajax? Check hier onze analyse van de situatie in de Johan Cruijff ArenA.