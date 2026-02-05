Vélez Sarsfield heeft opening van zaken gegeven over de transfer van Maher Carrizo naar Ajax. Voor een bedrag van zes miljoen euro verwerft Ajax de helft van zijn transferrechten. Dat bedrag - en het aandeel van de transferrechten - kan stapsgewijs oplopen.

Stap voor stap richting meerderheid

Volgens het officiële afscheidsbericht van Vélez betaalt Ajax een bedrag van zes miljoen euro voor de helft van de transferrechten van de jonge rechtsbuiten. Daarmee werd een creatieve oplossing gevonden voor de hoge vraagprijs die de Argentijnen hanteerden.

De deal stopt daar echter niet. Vélez heeft vastgelegd dat Ajax voor elke 45 officiële wedstrijden die Carrizo in het eerste elftal speelt, verplicht is om tien procent extra van de transferrechten over te nemen. Per tranche betaalt de Amsterdamse club 1,25 miljoen euro bruto.

In totaal kan dit scenario zich vier keer herhalen, goed voor nog eens veertig procent van de rechten en een aanvullend bedrag van vijf miljoen euro. Daarmee kan Ajax uiteindelijk uitkomen op negentig procent van Carrizo’s eigendom, voor een totale investering van elf miljoen euro bruto.

Duidelijke afspraken

Wil Ajax via deze route daadwerkelijk tot die negentig procent komen, dan moet Carrizo liefst 180 wedstrijden spelen in het eerste elftal. Dat maakt de constructie niet alleen financieel beheersbaar, maar ook sportief prestatiegericht.

In de praktijk gebeurt het overigens regelmatig dat clubs al eerder terugkeren bij de verkopende partij om aanvullende rechten af te kopen, buiten de afgesproken wedstrijdclausules om. Of Ajax die route bewandelt, zal afhangen van Carrizo’s ontwikkeling en impact in Amsterdam.