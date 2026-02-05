Live voetbal 1

Opvallend gerucht: 'Brobbey op weg naar Fenerbahçe'

Brian Brobbey van Sunderland
Foto: © Imago
5 februari 2026, 16:39   Bijgewerkt: 16:54

Een opvallend transfergerucht rond Brian Brobbey doet de ronde in Turkije. Volgens de Turkse krant Sabah staat de spits van Sunderland nadrukkelijk op het lijstje van Fenerbahçe, dat hem ziet als serieuze kandidaat om de aanval te versterken richting het einde van de transferperiode.

De Turkse transfermarkt sluit vrijdagavond en Fenerbahçe wil voor die deadline nog een extra spits toevoegen aan de selectie. De club zou daarbij meerdere opties onderzoeken, maar de focus zou steeds nadrukkelijker op Brobbey komen te liggen.

Volgens Sabah onderhoudt Fenerbahçe contact met drie spitsen. De eerste naam is Darwin Núñez van Al-Hilal, maar hij zou weinig voelen voor een overstap naar Istanbul. Ook Marcos Leonardo, die eveneens bij Al-Hilal speelt, staat op het lijstje. De kans op zijn komst wordt wat groter geacht.

De Turkse krant benadrukt echter dat Brobbey momenteel geldt als de meest realistische en haalbare optie. Fenerbahçe zou bij Sunderland een voorstel hebben neergelegd om de 24-jarige spits te huren, met een optie tot koop. Van een definitief akkoord is nadrukkelijk nog geen sprake, maar binnen de club wordt Brobbey gezien als een sportief interessante versterking.

Buitenlands quotum als struikelblok

Een mogelijke transfer hangt wel samen met het buitenlandse quotum bij Fenerbahçe. De club zit momenteel aan het maximum en moet eerst ruimte creëren voordat een nieuwe buitenlandse speler kan worden ingeschreven. Volgens Turkse media lijkt dat probleem oplosbaar, omdat Jhon Durán op weg zou zijn naar Zenit Sint-Petersburg.

Het nieuws over Brobbey zorgt evenwel voor verbazing, gezien zijn prestaties in Engeland. De Nederlandse spits heeft zijn draai gevonden bij Sunderland en groeide dit seizoen uit tot een belangrijke waarde binnen het team, met meerdere beslissende goals. Vooral in januari was Brobbey op dreef met treffers in de duels met Tottenham Hotspur, Crystal Palace en West Ham United.

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
19
5
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4

