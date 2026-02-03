Dick Schreuder staat er goed op bij Ajax, zo vertelt journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad dinsdagavond bij FC Afkicken. De succestrainer van NEC was zelfs in beeld bij de Amsterdammers vóórdat hij zich vorig jaar aan de Nijmeegse club verbond.

Schreuder tekende in april 2025 een driejarig contract bij NEC. De 54-jarige coach was daarvoor werkzaam bij de Spaanse tweededivisionist CD Castellón. Hij doet het goed met NEC, dat momenteel verdienstelijk derde staat in de Eredivisie en zelfs minder verliespunten heeft dan nummer twee Feyenoord.

Op het moment dat Schreuder bij NEC tekende, stond Ajax nog onder leiding van Francesco Farioli. Een maand later werd bekend dat de Italiaanse trainer, inmiddels actief bij FC Porto, zou vertrekken bij Ajax. Schreuder had op dat moment zijn jawoord dus al aan NEC gegeven.

“Het is volgens mij geen geheim meer dat Marijn Beuker (Directeur Voetbalzaken van Ajax, red.) al heel lang heel erg gecharmeerd is van Dick Schreuder van NEC”, zegt Inan. “Ze hebben hem een jaar geleden ook al gepolst, toen Farioli er nog zat en ze een beetje aanvoelde dat het op een breuk kon uitlopen. Maar Schreuder wist niet of Farioli zou vertrekken en dus heeft hij eieren voor zijn geld gekozen en is hij in zee gegaan met NEC."

Ajax koos uiteindelijk voor John Heitinga als opvolger van Farioli. Heitinga werd in het loop van het huidige seizoen echter ontslagen en vervangen door Fred Grim. Laatstgenoemde maakt het seizoen af en wordt daarna normaal gesproken opgevolgd door een nieuwe hoofdtrainer.

Nieuwbakken technisch directeur Jordi Cruijff moet de zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach gaan vormgeven. "Je hoort verschillende namen. Duidelijke aanwijzingen voor wie het gaat worden, hebben we nog niet”, zegt Inan. “De komende weken gaan ze die zoektocht echt intensiveren. Ik denk dat we in maart of april te horen gaan krijgen wie de nieuwe trainer van Ajax gaat worden. Als je een beetje afgaat op wat Jordi Cruijff in het verleden heeft gedaan, dan is de Spaanse link heel sterk”, aldus de Ajax-watcher.