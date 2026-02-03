Deadline Day LIVE | Feyenoord rondt komst van Steven Benda af

Milan Zonneveld verruilt Telstar vlak voor het verstrijken van de transferdeadline voor Sparta Rotterdam, zo maken beide clubs bekend. De 22-jarige spits was pas een halfjaar actief voor Telstar, dat hem afgelopen zomer wegplukte bij Tweededivisionist Quick Boys. In twintig Eredivisiewedstrijden was Zonneveld tweemaal trefzeker voor de promovendus. Bij Sparta tekent hij een contract tot medio 2029.

Telstar vindt de opvolger voor Zonneveld juist weer bij Sparta: Nökkvi Thórisson bewandelt op huurbasis de omgekeerde weg. De IJslander speelt sinds de winterstop van vorig seizoen voor Sparta, waar hij nog geen basisplaats heeft weten af te dwingen.