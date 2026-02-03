Deadline Day LIVE | Feyenoord rondt komst van Steven Benda af

FC Volendam is zeer tevreden met de manier waarop de winterse transferperiode is verlopen. "We hebben vier gerichte aankopen cq huurlingen weten te strikken, daarmee zijn we op volle sterkte", zegt technisch directeur Patrick Busby.
De selectie van Rick Kruys werd deze winter versterkt met de komst van Dave Kwakman, Bilal Ould-Chikh, Benjamin Pauwels en Juninho Bacuna. Zij kwamen op huurbasis over van respectievelijk AZ, Raja Casablanca, Leganes en Gaziantep. Tegenover hun komst staat het vertrek van Chelsea-huurling Kiano Dyer, verdediger Xavier Mbuyamba (LASK Linz) en Daan Steur (RKAV Volendam).