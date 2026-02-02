blijft deze winter in Eindhoven, zo weet Fabrizio Romano. De Amerikaan was dicht bij een stap naar Fulham, maar alleen als PSV een vervanger voor hem kon vinden. Dat gaat niet lukken, waardoor de deal niet doorgaat.

Pepi wordt al de hele winter in verband gebracht met een vertrek bij PSV. De Amerikaanse spits, die onlangs zijn onderarm brak, werd in verband gebracht met een stap naar Fulham. Hoewel de Eindhovenaren hem in eerste instantie niet wilden laten gaan, gaven de Londenaren de hoop op zijn komst niet op.

Zondagavond kwam het nieuws naar buiten dat PSV en Fulham tot een akkoord waren gekomen over de transfer van Pepi. De Eindhovenaren zouden hier een bedrag van 37 miljoen euro voor ontvangen. De enige voorwaarde voor de transfer was dat de koploper van de Eredivisie voor het sluiten van de Engelse transfermarkt, maandagavond om 20.00 uur, de garantie had dat er een vervanger kon worden aangetrokken.

De afgelopen namen zijn de nodige namen de revue gepasseerd. Zo werden onder meer Álvaro Rodríguez van Elche, Hee-chan Hwang van Wolverhampton Wanderers en Mika Biereth van AS Monaco genoemd als kandidaten om Pepi te vervangen. Uiteindelijk bleken zij niet haalbaar en heeft PSV maandagochtend aan Fulham laten weten dat het geen nieuwe spits kan vinden. Daardoor gaat de deal niet door.