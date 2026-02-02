NEC wil Kodai Sano deze winter niet meer laten vertrekken, zo weet Voetbal International. De Japanner leek dit weekend ineens dicht bij een overstap naar Ajax te zijn, maar de Nijmegenaren hebben laten weten dat geïnteresseerde clubs in de zomer terug kunnen komen.
Sano is dit seizoen de uitblinker bij NEC en kan zodoende op de nodige interesse rekenen. De middenvelder kon eerder al op interesse van PSV en Feyenoord rekenen, maar dit weekend bleek Ajax uiterst serieus voor hem te zijn. De Amsterdammers zouden een bod van tien miljoen euro plus Ahmetcan Kaplan voor Sano hebben geboden en ook persoonlijk rond zijn met hem.
Maandagochtend meldt VI dat NEC niet van plan is om Sano in de laatste dagen van de transferperiode te laten vertrekken. De Nijmegenaren zien in Sano een ‘cruciale speler’ om de ambities in de Eredivisie te realiseren. De ploeg van Dick Schreuder staat momenteel derde in de Eredivisie en heeft minder verliespunten dan nummer twee Feyenoord. Directe plaatsing voor de Champions League is dus nog altijd mogelijk in het Goffertstadion.
Naast Ajax hadden ook clubs uit Engeland en Duitsland interesse in Sano, maar alle belangstellenden krijgen nul op het rekest van NEC. Waar in Nijmegen eerder werd gesproken over een minimale transfersom van twintig miljoen euro, is de deur deze winter nu helemaal gesloten. NEC heeft laten weten dat clubs komende zomer terug kunnen komen voor Sano.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Als een speler echt weg wil en je houdt hem toch binnen dan kan dat juist averechts werken. Het zal zich openbaren op het veld, maar ook en vooral in de sfeer binnen het team/de kleedkamer.Misschien kan dit in de toekomst spelers (uitJapan) afschrikken om bij je club te komen ballen De gedachte MOET zijn; je wil graag bij ons ballen, boven andere clubs. Zo niet, dag jongen
Ze hebben de vervanger al gehaald. NEC weet ook dat er belangstelling is en wakkert het zelf ook aan. Net als Groningen deed met Resink en zelf NEC deed met Sandler vorig jaar. Ajax doet het ook met een enkele speler. Veel clubs zetten hun speler in de etalage en doen alsof ze hem niet kwijt willen om zo de prijs op te drijven. Kan ik best begrijpen. Als puntje bij paaltje komt en ik 5keer zoveel kan gaan verdienen bij een grotere club, die het nu niet meer heeft, dan zou ik boos zijn. Timber bijv, van hem werd gezegd dat hij bewust?? minder ging spelen
@Vrij Dag Ik denk dat dit een beetje afhangt van hoe je met een speler communiceert. Je wil als club ook niet uitstralen dat een speler heel makkelijk weg kan als hij dat wil. Dan gaan clubs mogelijk lager bieder en spelers eerder voor onrust zorgen. Ik kan me zo voorstellen dat de club gesprekken heeft gehad met de speler. Als er een club komt waar we het financieel mee eens worden en we hebben genoeg tijd voor een waardige vervanger, dan mag je gaan. Ajax komt nu vrij laat, wat de transferperiode sluit bijna. Als ze geen vervanger kunnen halen, dan kan ik me goed voorstellen dat ze het niet meer willen. Wanneer je dit goed en tijdig communiceert, zullen de problemen wel meevallen vermoed ik.
Ik denk dat Sano best teleurgesteld kan/zal zijn, dat deze transfer naar Ajax wordt afgeblazen. Maar ik verwacht absoluut niet dat hij "moeilijk" gaat doen. Het is een Japanner, die gaat geen problemen maken. Het lijkt me een vrolijke, maar ook verstandige en realistische speler. Nu het resterende half jaar bij NEC blijven betekent dat hij straks uit véél meer mooie clubs zal kunnen kiezen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Als een speler echt weg wil en je houdt hem toch binnen dan kan dat juist averechts werken. Het zal zich openbaren op het veld, maar ook en vooral in de sfeer binnen het team/de kleedkamer.Misschien kan dit in de toekomst spelers (uitJapan) afschrikken om bij je club te komen ballen De gedachte MOET zijn; je wil graag bij ons ballen, boven andere clubs. Zo niet, dag jongen
Ze hebben de vervanger al gehaald. NEC weet ook dat er belangstelling is en wakkert het zelf ook aan. Net als Groningen deed met Resink en zelf NEC deed met Sandler vorig jaar. Ajax doet het ook met een enkele speler. Veel clubs zetten hun speler in de etalage en doen alsof ze hem niet kwijt willen om zo de prijs op te drijven. Kan ik best begrijpen. Als puntje bij paaltje komt en ik 5keer zoveel kan gaan verdienen bij een grotere club, die het nu niet meer heeft, dan zou ik boos zijn. Timber bijv, van hem werd gezegd dat hij bewust?? minder ging spelen
@Vrij Dag Ik denk dat dit een beetje afhangt van hoe je met een speler communiceert. Je wil als club ook niet uitstralen dat een speler heel makkelijk weg kan als hij dat wil. Dan gaan clubs mogelijk lager bieder en spelers eerder voor onrust zorgen. Ik kan me zo voorstellen dat de club gesprekken heeft gehad met de speler. Als er een club komt waar we het financieel mee eens worden en we hebben genoeg tijd voor een waardige vervanger, dan mag je gaan. Ajax komt nu vrij laat, wat de transferperiode sluit bijna. Als ze geen vervanger kunnen halen, dan kan ik me goed voorstellen dat ze het niet meer willen. Wanneer je dit goed en tijdig communiceert, zullen de problemen wel meevallen vermoed ik.
Ik denk dat Sano best teleurgesteld kan/zal zijn, dat deze transfer naar Ajax wordt afgeblazen. Maar ik verwacht absoluut niet dat hij "moeilijk" gaat doen. Het is een Japanner, die gaat geen problemen maken. Het lijkt me een vrolijke, maar ook verstandige en realistische speler. Nu het resterende half jaar bij NEC blijven betekent dat hij straks uit véél meer mooie clubs zal kunnen kiezen.