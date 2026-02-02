NEC wil deze winter niet meer laten vertrekken, zo weet Voetbal International. De Japanner leek dit weekend ineens dicht bij een overstap naar Ajax te zijn, maar de Nijmegenaren hebben laten weten dat geïnteresseerde clubs in de zomer terug kunnen komen.

Sano is dit seizoen de uitblinker bij NEC en kan zodoende op de nodige interesse rekenen. De middenvelder kon eerder al op interesse van PSV en Feyenoord rekenen, maar dit weekend bleek Ajax uiterst serieus voor hem te zijn. De Amsterdammers zouden een bod van tien miljoen euro plus Ahmetcan Kaplan voor Sano hebben geboden en ook persoonlijk rond zijn met hem.

Maandagochtend meldt VI dat NEC niet van plan is om Sano in de laatste dagen van de transferperiode te laten vertrekken. De Nijmegenaren zien in Sano een ‘cruciale speler’ om de ambities in de Eredivisie te realiseren. De ploeg van Dick Schreuder staat momenteel derde in de Eredivisie en heeft minder verliespunten dan nummer twee Feyenoord. Directe plaatsing voor de Champions League is dus nog altijd mogelijk in het Goffertstadion.

Naast Ajax hadden ook clubs uit Engeland en Duitsland interesse in Sano, maar alle belangstellenden krijgen nul op het rekest van NEC. Waar in Nijmegen eerder werd gesproken over een minimale transfersom van twintig miljoen euro, is de deur deze winter nu helemaal gesloten. NEC heeft laten weten dat clubs komende zomer terug kunnen komen voor Sano.