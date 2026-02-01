Als het aan Kodai Sano ligt, is hij voor het einde van de transferperiode speler van Ajax. Volgens bronnen van De Telegraaf heeft de Japanner een akkoord gevonden met de Amsterdammers; nu moet alleen NEC nog overstag,
De laatste weken worden de namen Sano en Ajax regelmatig in dezelfde zin uitgesproken. De hoofdstedelingen zoeken nog een nieuwe middenvelder en zijn daarbij uitgekomen bij de parel van NEC. Achter de schermen zijn Marijn Beuker en de zijnen hard bezig geweest, want volgens De Telegraaf zijn de speler en Ajax zondag 'op hoofdlijnen' akkoord over een contract in de Johan Cruijff ArenA. "Dat bevestigen meerdere bronnen rondom de club", schrijft de krant bij het nieuwtje.
Dit is een logisch vervolg op de foto die zondag op Instagram geplaatst werd door Nathan van Kooperen. De agent, die nauw betrokken is bij deals die betrekking hebben op Ajax, zette een foto van hem met Sano online voor de wedstrijd tegen Excelsior. Dat voedde de geruchten dat Ajax inderdaad hard bezig was om Sano in te lijven als nieuwe aanwinst.
Sano kan naar verluidt zijn salaris vervijfvoudigen in Amsterdam, maar zou vooral naar Ajax willen verkassen om meer kans te maken op speeltijd bij het komende WK. Het is echter nog de vraag of NEC overstag gaat met deze transfer. Zo laat in de transferperiode is het lastige een vervanger te vinden, terwijl de Nijmegenaren met de Japanner in de gelederen een gooi kunnen doen naar Champions League-voetbal.
Ajax heeft al een bod gedaan van tien miljoen euro + Ahmetcan Kaplan, maar daar ging NEC niet mee akkoord. Transfermakelaar Jorge Mendes werd ingeschakeld en hij heeft het prijskaartje van Sano op twintig miljoen euro bepaald. "Dat vindt Ajax niet marktconform", weet Mike Verweij van De Telegraaf. De Amsterdammers zouden maximaal vijftien miljoen euro op tafel willen leggen en gaat de komende dagen dus nog met NEC in onderhandeling.
Ajax is voor de speler natuurlijk een prachtige stap, maar ik moet het nog zien. NEC koopt geen spelers voor 5 miljoen, maar zitten meer rond de 1,3 miljoen voor de “grotere” aankopen. Waarom ze dan met Kaplan ineens een speler van 5 miljoen aan zouden trekken is mij onduidelijk. Verder is is 10 miljoen + Kaplan nog ver van het “voor 20 miljoen nemen we de telefoon niet op”.
