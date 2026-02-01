Live voetbal 8

Groot nieuws: 'Sano rond met Ajax'

NEC-speler Kodai Sano
Foto: © Imago
1 februari 2026, 18:05   Bijgewerkt: 18:18

Als het aan Kodai Sano ligt, is hij voor het einde van de transferperiode speler van Ajax. Volgens bronnen van De Telegraaf heeft de Japanner een akkoord gevonden met de Amsterdammers; nu moet alleen NEC nog overstag,

De laatste weken worden de namen Sano en Ajax regelmatig in dezelfde zin uitgesproken. De hoofdstedelingen zoeken nog een nieuwe middenvelder en zijn daarbij uitgekomen bij de parel van NEC. Achter de schermen zijn Marijn Beuker en de zijnen hard bezig geweest, want volgens De Telegraaf zijn de speler en Ajax zondag 'op hoofdlijnen' akkoord over een contract in de Johan Cruijff ArenA. "Dat bevestigen meerdere bronnen rondom de club", schrijft de krant bij het nieuwtje.

Dit is een logisch vervolg op de foto die zondag op Instagram geplaatst werd door Nathan van Kooperen. De agent, die nauw betrokken is bij deals die betrekking hebben op Ajax, zette een foto van hem met Sano online voor de wedstrijd tegen Excelsior. Dat voedde de geruchten dat Ajax inderdaad hard bezig was om Sano in te lijven als nieuwe aanwinst.

Sano kan naar verluidt zijn salaris vervijfvoudigen in Amsterdam, maar zou vooral naar Ajax willen verkassen om meer kans te maken op speeltijd bij het komende WK. Het is echter nog de vraag of NEC overstag gaat met deze transfer. Zo laat in de transferperiode is het lastige een vervanger te vinden, terwijl de Nijmegenaren met de Japanner in de gelederen een gooi kunnen doen naar Champions League-voetbal.

Ajax heeft al een bod gedaan van tien miljoen euro + Ahmetcan Kaplan, maar daar ging NEC niet mee akkoord. Transfermakelaar Jorge Mendes werd ingeschakeld en hij heeft het prijskaartje van Sano op twintig miljoen euro bepaald. "Dat vindt Ajax niet marktconform", weet Mike Verweij van De Telegraaf. De Amsterdammers zouden maximaal vijftien miljoen euro op tafel willen leggen en gaat de komende dagen dus nog met NEC in onderhandeling.

Derk62
44 Reacties
906 Dagen lid
88 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Laat ze maar betalen, anders niet verkopen, NEC hoort straks bij de TOP 2

Positievo
255 Reacties
40 Dagen lid
277 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax is voor de speler natuurlijk een prachtige stap, maar ik moet het nog zien. NEC koopt geen spelers voor 5 miljoen, maar zitten meer rond de 1,3 miljoen voor de “grotere” aankopen. Waarom ze dan met Kaplan ineens een speler van 5 miljoen aan zouden trekken is mij onduidelijk. Verder is is 10 miljoen + Kaplan nog ver van het “voor 20 miljoen nemen we de telefoon niet op”.

3e Helft
25 Reacties
39 Dagen lid
71 Likes
3e Helft
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Mooi om te zien al die afgunst tegen Ajax.

Jagerman
40 Reacties
42 Dagen lid
39 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het nieuws komt van Verweij van de Telegraaf. Die voorspelde ook dat het een zeer drukke transferzondag zou worden voor Ajax met presentaties, handtekeningen enz. Tot nu toe niets gehoord. Dus zal wel weer gefantaseerd zijn

CG
3.090 Reacties
922 Dagen lid
13.644 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ben écht heel erg benieuwd of het wel écht doorgaat!!

Kodai Sano

Kodai Sano
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 22 jaar (25 sep. 2003)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
20
3
2024/2025
NEC
26
3
2023/2024
NEC
25
5

