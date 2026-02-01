Robin van Persie betwist dat hij zondag in de rust van PSV – Feyenoord (3-0) wisselde vanwege zijn zwakke spel in de eerste helft. Volgens de hoofdtrainer kampte de Algerijnse rechtsbuiten van Feyenoord met fysiek ongemak.

Feyenoord keek zondagmiddag tegen PSV binnen zeventien minuten tegen een ruime achterstand aan. Armando Obispo, Guus Til en Ismael Saibari scoorden razendsnel voor de koploper van de Eredivisie, die daarmee een 3-0 voorsprong nam. PSV nam daarna gas terug, waardoor Feyenoord er nog enigszins genadig van afkwam.

Hadj Moussa was in de rust bij ESPN één van de meest bekritiseerde spelers van Feyenoord. De rechtsbuiten werd volgens analist Marciano Vink ‘overklast’ door zijn directe tegenstander Mauro Júnior. Vink stipte aan dat Hadj Moussa bij twee van de drie doelpunten die Feyenoord voor rust incasseerde, een negatieve rol vertolkte.

Bij de 2-0 van Til liet Hadj Moussa na om Mauro Júnior te volgen in de diepte, waardoor Til uiteindelijk kon scoren. Bij de 3-0 van Saibari kaatste Hadj Moussa de bal in de voeten van Paul Wanner, waardoor laatstgenoemde uiteindelijk de assist kon geven.

Aan het begin van de tweede helft wisselde Van Persie twee keer: Hadj Moussa en Jeremiah St. Juste bleven in de kleedkamer achter voor Gonçalo Borges en Thijs Kraaijeveld. “Terecht!”, riep Vink. “Wat we net al over Hadj Moussa zeiden: als jij niet gaat leren om mee te lopen met jouw directe tegenstander, dan moet je maar een keer voelen”, aldus Vink.

Van Persie betwist na afloop voor de camera van ESPN dat het wisselen van Hadj Moussa te maken had met zijn ondermaatse spel: “Iedereen weet hoe ik hoe ik over Moussa denk. Moussa speelt al een tijdje met heel veel pijn. Dus dat siert Moussa. Ik heb Moussa als speler en als persoon heel hoog zitten. Maar ik dacht dat hij veel pijn had. Daar heb ik het ook met hem over gehad in de rust. Uiteindelijk maak ik de keuze om hem eraf te halen, ook een beetje voor hem.”

De verklaring van Van Persie over Hadj Moussa gaat er niet in bij Vink. “Hadj Moussa geeft ten eerste een verkeerde pass. Een pass die je als pupil niet eens geeft: zo’n breedtebal voor je eigen zestien. En hij laat zijn man lopen. Als je dan niet na afloop wil benoemen dat je hem gewoon gewisseld hebt omdat hij niet in de wedstrijd zat en twee fouten maakt, en hem beschermt omdat hij geblesseerd is: dat maakt het wel weer zwakker, vind ik”, zegt de analist.

Vink vindt het schrijnend hoe Van Persie Hadj Moussa publiekelijk beschermt, terwijl de coach enkele weken geleden geen moeite had om de inmiddels naar Olympique Marseille vertrokken Quinten Timber op televisie te bekritiseren.

“Dat is dus heel vreemd. Uiteindelijk bescherm je Hadj Moussa dus tot en met. Hadj Moussa is een fantastische voetballer en waarschijnlijk de enige in de aanval die op dit moment het verschil kan maken. Dus ik snap dat je hem iets beschermt. Aan de andere kant: een speler die je misschien kwijt wil of niet mag, moet je dan ook niet zo erg afvallen als dat je Hadj Moussa nu beschermt”, aldus Vink.