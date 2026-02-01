was flink teleurgesteld na het gelijkspel van Ajax op bezoek bij Excelsior. De Belg scoorde twee keer op Woudestein, maar zag zijn ploeg de zege in de slotfase alsnog uit handen geven.

"Dit soort wedstrijden, met alle respect, moet je gewoon winnen", reageerde Godts na afloop bij ESPN. "Ik denk niet dat het aan de start na rust lag, want we komen juist goed uit de kleedkamer. Het zit in andere dingen, zoals taken blijven uitvoeren."

Volgens de vleugelspeler mag Ajax op fysiek vlak geen problemen hebben met een tegenstander als Excelsior. "Met alle respect, maar wij moeten fitter zijn dan Excelsior. Als je Champions League speelt, dan moet dat normaal zijn."

In de kleedkamer bleef het na afloop rustig, aldus Godts. "Iedereen is teleurgesteld. Er vielen geen harde woorden. Iedereen moet in de spiegel kijken. Eerst naar jezelf en daarna kun je weer kritisch zijn naar elkaar. Soms is het ook goed om even hard te zijn voor elkaar."

Het puntverlies is extra pijnlijk voor Ajax, omdat Feyenoord eerder op de dag met 3-0 verloor bij PSV. Bij een overwinning op Excelsior was Ajax over de Rotterdammers heen geklommen op de ranglijst.