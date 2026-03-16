Grote vrees voor geforceerde staking tijdens Klassieker

Het zou zomaar kunnen dat Feyenoord - Ajax zondag niet wordt uitgespeeld. Volgens Valentijn Driessen zijn er plannen om De Klassieker vroegtijdig tot een einde te brengen, indien het niet de goede kant op gaat voor de thuisploeg.

Ajax lijkt onder Oscár García de weg omhoog teruggevonden te hebben, al maakt één zwaluw nog geen zomer. Door het geploeter van Feyenoord de laatste weken worden de Amsterdammers door vele analisten wel gezien als de favoriet komende zondag. Afgezien van de rivaliteit, gaat het duel cruciaal worden voor beide ploegen: de kans op Champions League-voetbal hangt enorm van deze ontmoeting af.

Bij Vandaag Inside wordt er al een scenario geschetst waarin Ajax flink wint in De Kuip. "Mika Godts staat dan tegen Jordan Lotomba, dat wordt 0-5", voorspelt Chris Woerts. Driessen breekt dan in en stelt dat Het Legioen het mogelijk niet zover laat komen.

"Ik vraag me af of die wedstrijd heel lang gaat duren. Ik krijg net voor de uitzending berichten. Er staan nu (maandagavond rond 21.00 uur, red.) wat mensen voor De Kuip met bivakmutsen. Zij schreeuwen dat de rvc en de trainer eruit moeten: iedereen moet weg. Maar er gaan nu ook geluiden dat de wedstrijd misschien het Ajax-scenario krijgt." De Telegraaf-journalist refereert dan naar de wedstrijd Ajax - FC Groningen, die eerder dit seizoen werd gestaakt omdat fans van de thuisploeg vuurwerk op het veld gooiden. "Dat is het scenario dat ze verwachten."

In dat duel stak een deel van de fanschare van Ajax tot meerdere keren toe vuurwerk af en gooide dit op het veld, ter nagedachtenis aan medefan Tum. Volgens de geruchten had die supporter de droom om ooit een wedstrijd te laten staken. Het duel werd twee keer stilgelegd en vervolgens definitief gestaakt. Het restant zou enkele dagen later uitgespeeld worden. Ditmaal zou de grote ontevredenheid onder Feyenoord-fans over de gang van zaken ten grondslag liggen aan een onafgemaakte wedstrijd.