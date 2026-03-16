heeft voor verbijstering gezorgd bij zijn social media-volgers. De spits van Ajax heeft een verhaal van de NOS met daarin een scorende Ayase Ueda opnieuw geplaatst, een week voor De Klassieker.

Weghorst speelt de laatste weken minder dan aan het begin van het seizoen: concurrent Kasper Dolberg krijgt vaker de kans op zijn plek. Bovendien dateert het laatste doelpunt van de lange spits alweer van 26 oktober 2025. Weghorst wordt in verband gebracht met een vertrek naar een andere club en zou dus aan zijn laatste maanden bij Ajax bezig kunnen zijn.

De relatie tussen de aanvalsleider en fans van de Amsterdammers lijkt er de laatste tijd niet beter op te worden en Weghorst helpt die verzwakking nu persoonlijk een handje. NOSSport plaatste zondag een verhaal op Instagram waarin de razendsnelle dubbelslag van Ueda tegen Excelsior te zien was. Weghorst vond dat blijkbaar een fraaie video en zorgde er met een repost voor dat zijn volgers deze video vaker in hun feed terecht zagen komen.

Op social media gaan er nu veel tweets de rondte als: 'Woutje is eigenlijk een Feyenoorder'. De repost is een opvallende keuze van de spits, maar zeker vlak voor De Klassieker van komende zondag. Bovendien zijn beide ploegen nog in de race voor de tweede plek in de Eredivisie, die direct toegang geeft tot de Champions League.

Weghorst geniet ook van Ueda pic.twitter.com/Rljl4dQ5Ci — Joeppert 🏳️‍🌈 (@JoepVoorst) March 16, 2026

Weghorst wil naar de Kuip. — Marc van Binsbergen (@VaBinsbergen) March 16, 2026