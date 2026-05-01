RKC-doelman Van Osch pakt twee penalty's en verzekert de volgende ronde van de play-offs

De return tussen RKC Waalwijk en Roda JC Kerkrade in de play-offs heeft geen winnaar opgeleverd na 120 minuten voetbal. Net als in de heenwedstrijd (1-1) eindigde ook het duel in Waalwijk in een gelijkspel, waardoor strafschoppen de beslissing moeten brengen.

Na een matige eerste helft zonder grote kansen kwam de wedstrijd na rust meer tot leven. Het was Roda JC dat na iets minder dan een uur de score opende via Anthony van den Hurk. De spits, die eerder in het tweeluik al opviel, tikte raak en zette de Limburgers op voorsprong.

RKC moest daardoor in de achtervolging en voerde de druk steeds verder op. De thuisploeg kreeg ook mogelijkheden, onder meer via Jesper Uneken en invaller Michiel Kramer, maar de gelijkmaker bleef lange tijd uit.

Explosie in blessuretijd

Toen de wedstrijd op een overwinning voor Roda leek af te stevenen, sloeg RKC in extremis alsnog toe. In de allerlaatste seconde van de blessuretijd viel de bal van het hoofd van Kramer goed voor Uneken, die van dichtbij binnentikte en het stadion liet ontploffen: 1-1.

De late treffer betekende dat er, net als in de heenwedstrijd, geen winnaar was na negentig minuten en dus volgde een verlenging.

Slijtageslag in verlenging

In de verlenging was het vooral een kwestie van overleven. Beide ploegen zaten er fysiek doorheen, waardoor het tempo laag lag en grote kansen schaars waren.

Roda JC was nog het dichtst bij een treffer, maar stuitte op een uitstekende redding van RKC-doelman Yannick van Osch. Aan de andere kant wist RKC nauwelijks nog gevaar te stichten.

Het spelbeeld maakte duidelijk dat strafschoppen onvermijdelijk waren: de energie was op, het verschil niet gemaakt.

Van Osch is de held van Waalwijk

In de strafschoppenserie groeide uitgerekend Yanick van Osch uit tot de grote held. De doelman, die dit seizoen nauwelijks in actie kwam en pas vlak voor de play-offs onder de lat stond, pakte direct de eerste penalty van Roda JC Kerkrade en zette daarmee de toon. Vervolgens bleef het spannend, maar na rake strafschoppen van onder meer Daniël van Kaam en Shawn van Gelderen én een nieuwe redding van Van Osch op de inzet van Kalinauskas, kreeg RKC het beslissende zetje. Toen Beerten de lat raakte, was het klaar: RKC Waalwijk trok aan het langste eind en plaatste zich na een zenuwslopende avond voor de volgende ronde.