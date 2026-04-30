Ex-scout NAC Breda doet pijnlijke onthullingen na nieuws over Van Hooijdonk

30 april 2026, 06:25
Pierre van Hooijdonk als analist bij de NOS
Foto: © Imago
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Een voormalig videoscout van NAC Breda spreekt zich uit over de situatie rond Pierre van Hooijdonk, die momenteel onder vuur ligt. Steven Koreman, tussen maart 2023 en december 2024 werkzaam als videoscout voor het eerste elftal, merkte in zijn tijd bij NAC al een cultuur waarin beslissingen worden genomen op basis van ‘loyaliteit, informele macht en ja-knikkers’.

Wat is er aan de hand rond Pierre van Hooijdonk?

Voetbal International claimde dat er bij NAC Breda een intern onderzoek is gestart naar de transfer van Sydney van Hooijdonk en de rol van zijn vader Pierre van Hooijdonk, die als commissaris mogelijk zijn boekje te buiten ging. Er wordt beweerd dat Van Hooijdonk senior zich actief met de transfer bemoeide, de technisch directeur passeerde en zo belangenverstrengeling veroorzaakte, waardoor NAC uiteindelijk geen transfersom ontving voor de spits.

De situatie escaleerde na conflicten tussen de speler en trainer Carl Hoefkens, waarna de entourage van Van Hooijdonk de transfer grotendeels zelf geregeld zou hebben en de club buitenspel zette. Dit leidde tot grote onvrede bij aandeelhouders, die zich misleid voelen en spreken van een ‘giftige’ bestuurscultuur binnen de club. Van Hooijdonk ligt overhoop met journalist Joost Blaauwhof; ze hebben allebei inmiddels een reactie gegeven.

Wat zegt de ex-videoscout van NAC? 

Via X laat Koreman zich uit over de situatie. “Ik ben ongeveer twee jaar (tot december ‘24) als vrijwillige scout bij NAC betrokken geweest. Daardoor kijk ik anders naar de huidige ontstane situatie. Vanaf een afstandje zag ik hoe beslissingen liepen via loyaliteit, informele macht en ja-knikkers in plaats van structuur en tegenspraak”, schrijft hij.

“Nu zie je die cultuur keihard terug: een 'adviseur' met enorme invloed, een zoon als speler, een deal zonder borging van het clubbelang en uiteindelijk een NAC dat met lege handen staat. Dat ontstaat niet toevallig, dat ontstaat als niemand meer tegen Pierre durft in te gaan”, zo tweet de voormalig scout van het eerste elftal.

“Dat gesprek met Pierre en de algemeen directeur bevestigde dat beeld voor mij: meer geregisseerde beeldvorming dan echte verantwoording om allemaal lekker stevig in het zadel te blijven”, doelt hij tot slot op een optreden van de heren in de podcast Tikkie naar het Zuiden.

