NAC Breda reageert op explosieve situatie rond Pierre van Hooijdonk

NAC Breda heeft gereageerd op de berichtgeving over Pierre van Hooijdonk. De club zegt 'afstand te nemen' van het artikel van Voetbal International, waarin de rol van Van Hooijdonk bij het vertrek van zijn zoon Sydney ter discussie werd gesteld. Volgens NAC staan er 'onjuiste feiten' in het artikel.

"NAC betreurt de publicatie van een artikel op VI hedenochtend en neemt daar afstand van", schrijft NAC op de eigen website. "Ondanks diverse pogingen de journalist mee te nemen in enkele achtergronden is initieel om 09.00 uur zonder onze uiteindelijke feedback een verhaal verschenen, waarin onjuiste feiten zijn gepubliceerd en vermeende bevestigingen en een intern onderzoek vanuit NAC worden gesuggereerd.."

"Het standpunt van NAC is dat dit artikel in beginsel niet gepubliceerd had mogen worden in het kader van journalistieke grondbeginselen. De club beraadt zich op verdere stappen", klinkt het verder. "Algemeen Directeur Remco Oversier stond al voor morgen (dinsdag) gepland als gastspreker in de podcast 'Tikkie naar het Zuiden'. Daar zal de hele casus ter tafel komen. In dat kader sluit technisch adviseur Pierre van Hooijdonk ook aan."

Wat is er aan de hand met Pierre van Hooijdonk?

Voetbal International claimde dat er bij NAC Breda een intern onderzoek is gestart naar de transfer van Sydney van Hooijdonk en de rol van zijn vader Pierre van Hooijdonk, die als commissaris mogelijk zijn boekje te buiten ging. Er wordt beweerd dat Van Hooijdonk senior zich actief met de transfer bemoeide, de technisch directeur passeerde en zo belangenverstrengeling veroorzaakte, waardoor NAC uiteindelijk geen transfersom ontving voor de spits.

De situatie escaleerde na conflicten tussen de speler en trainer Carl Hoefkens, waarna de entourage van Van Hooijdonk de transfer grotendeels zelf geregeld zou hebben en de club buitenspel zette. Dit leidde tot grote onvrede bij aandeelhouders, die zich misleid voelen en spreken van een ‘giftige’ bestuurscultuur binnen de club.