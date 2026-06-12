Zuid-Korea – Tsjechië levert direct uiterst pijnlijke beelden op voor FIFA

De FIFA ligt op de eerste dag van het WK 2026 al onder vuur vanwege de vele lege stoeltjes in de stadions. Hoewel voorzitter Gianni Infantino eerder nog sprak over een recordaantal van vijfhonderd miljoen ticketaanvragen, blijkt de realiteit tijdens de tweede wedstrijd van het toernooi - tussen Zuid-Korea en Tsjechië - een stuk weerbarstiger. Buitenlandse media spreken van een pijnlijk contrast met de eerdere uitspraken van de organisatie.

De wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië (2-1) werd afgewerkt in het Guadalajara Stadium. Volgens de officiële cijfers van de FIFA was 98,5 procent van de kaarten voor deze ontmoeting verkocht. De wereldvoetbalbond meldde een toeschouwersaantal van 44.985. Toch lieten de televisiebeelden een heel ander beeld zien. Op de tribunes waren grote lege plekken zichtbaar, wat direct leidde tot felle kritiek op de toernooiorganisatie.

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Onder meer The Telegraph dook direct op de beelden en noemde de vele onbezette plekken een gênante situatie voor de FIFA. De bond had vooraf juist meermaals benadrukt dat de wereldwijde belangstelling voor het eindtoernooi ongekend groot was.

De Britse krant wees specifiek naar de dure plekken in het stadion: "Het aangekondigde aantal toeschouwers was 44.985 in het stadion met een capaciteit van 45.664, maar er waren overal rode stoelen te zien, met name in de buurt van het VIP-gedeelte langs het veld in het midden van de oostelijke tribune".

Hoge ticketprijzen lijken de boosdoener

De oorzaak van de lege stoeltjes lijkt direct te herleiden naar het prijskaartje dat aan een WK-bezoek hangt. De desbetreffende lege vakken bevonden zich in secties waar de ticketprijzen varieerden van 345 euro tot maar liefst 4300 euro. Critici en supporters wijzen het variabele prijsmodel van de FIFA dan ook aan als de hoofdoorzaak van de halflege tribunes.

Infantino verdedigde de tarieven vlak voor de start van het toernooi nog stellig. De Zwitser stelde dat de prijzen in lijn liggen met de Noord-Amerikaanse sportmarkt en dat het verlagen van de tarieven enkel de zwarte markt in de kaart zou spelen.

Contrast met de openingswedstrijd in Mexico-Stad

Het beeld in Guadalajara staat haaks op de sfeer tijdens de openingswedstrijd van gisteren. In het Estadio Azteca in Mexico-Stad zagen 80.824 toeschouwers hoe het gastland met 2-0 te sterk was voor Zuid-Afrika. Dat stadion was daarmee nagenoeg volledig uitverkocht. Ondanks de succesvolle aftrap in de hoofdstad, zorgen de beelden uit Guadalajara nu voor een flinke domper op de feestvreugde bij de mondiale voetbalbond.