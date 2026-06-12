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Tv-kijkers snoeihard over nieuwe WK-analist NOS: ‘Voegt niets toe’

12 juni 2026, 10:21   Bijgewerkt: 10:43
NOS WK Avond met analisten
Foto: © NOS WK Avond
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Klaas-Jan Huntelaar maakte donderdagavond zijn opwachting bij de eerste WK Avond van de NOS, waar hij aanschoof als analist van de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika (2-0). Kijkers van de publieke omroep steken hun mening niet onder stoelen of banken en zijn ontzettend kritisch op de bijdrage van de voormalig topspits.

De NOS komt iedere avond met het programma WK Avond. Gert van ’t Hof en Sjoerd van Ramshorst nemen de presentatie voor hun rekening en verwelkomen wisselende gasten als analisten.

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Donderdagavond waren onder anderen Imke Courtois, Kenneth Perez en Huntelaar van de partij. Laatstgenoemde zat lange tijd thuis met burn-outklachten, maar verschijnt de laatste tijd gelukkig weer vaker op televisie.

Toch maakt Huntelaar als analist nog geen beste beurt. Waar kijkers al kritisch waren op zijn optreden bij Nederland – Oezbekistan, klinken er donderdagavond opnieuw veel negatieve reacties op de bijdrage van de oud-spits. Men vindt dat hij als analist veel open deuren intrapt. Hieronder een greep uit de reacties op analist Huntelaar.

➡️ Meer over Klaas-Jan Huntelaar

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Ronnie
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Ronnie
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Het is gewoon heel sneu om Huntelaar daar aan tafel te zien zitten. Een zak aardappelen, niets meer. Proberen ze hem uit een depressie te trekken ofzo? Ook die houding aan tafel. Ik heb echt medelijden met die man. Imke Coutrois daarentegen is echt heel goed. Zij is voorbereid, kent de teams en spelers kan haar verhaal goed uitleggen. En Perez is gewoon een gezellig Deen. Mag blijven, maar niet voor de inhoud.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ronnie
50 Reacties
1.354 Dagen lid
50 Likes
Ronnie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is gewoon heel sneu om Huntelaar daar aan tafel te zien zitten. Een zak aardappelen, niets meer. Proberen ze hem uit een depressie te trekken ofzo? Ook die houding aan tafel. Ik heb echt medelijden met die man. Imke Coutrois daarentegen is echt heel goed. Zij is voorbereid, kent de teams en spelers kan haar verhaal goed uitleggen. En Perez is gewoon een gezellig Deen. Mag blijven, maar niet voor de inhoud.

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