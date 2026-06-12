Klaas-Jan Huntelaar maakte donderdagavond zijn opwachting bij de eerste WK Avond van de NOS, waar hij aanschoof als analist van de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika (2-0). Kijkers van de publieke omroep steken hun mening niet onder stoelen of banken en zijn ontzettend kritisch op de bijdrage van de voormalig topspits.

De NOS komt iedere avond met het programma WK Avond. Gert van ’t Hof en Sjoerd van Ramshorst nemen de presentatie voor hun rekening en verwelkomen wisselende gasten als analisten.

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Donderdagavond waren onder anderen Imke Courtois, Kenneth Perez en Huntelaar van de partij. Laatstgenoemde zat lange tijd thuis met burn-outklachten, maar verschijnt de laatste tijd gelukkig weer vaker op televisie.

Toch maakt Huntelaar als analist nog geen beste beurt. Waar kijkers al kritisch waren op zijn optreden bij Nederland – Oezbekistan, klinken er donderdagavond opnieuw veel negatieve reacties op de bijdrage van de oud-spits. Men vindt dat hij als analist veel open deuren intrapt. Hieronder een greep uit de reacties op analist Huntelaar.