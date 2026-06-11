Live voetbal 1

Perez confronteert Huntelaar live op tv: ‘Die heb jij toch naar Ajax gehaald?’

11 juni 2026, 20:51
Kenneth Perez Klaas Jan Huntelaar
Foto: © NOS
2 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Kenneth Perez heeft donderdagavond voorafgaand aan de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika een plaagstootje uitgedeeld aan Klaas-Jan Huntelaar. Beide oud-voetballers zijn als analist aangeschoven bij de NOS.

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Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt Perez ‘van welk land hij de hoogste pet op heeft’. “Van Mexico, maar er is weinig inbreng vanuit de Nederlandse competitie. Ze zitten allemaal op de bank”, antwoordt de Deense analist.

“Edson Álvarez zit op de bank. Jorge Sánchez, de favoriete speler van Klaas-Jan…”, somt Perez op. “Die heb jij toch gehaald? Hahaha.” Huntelaar reageert lachend: “Jazeker.”

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Perez doelt op de mislukte transfer van Sánchez naar Ajax in 2022. Huntelaar was destijds technisch directeur van Ajax en betaalde vijf miljoen euro aan Club América om de Mexicaanse rechtsback naar Amsterdam te halen.

Sánchez mislukte echter compleet bij Ajax: hij speelde in twee jaar tijd in alle competities slechts 26 wedstrijden voor de Amsterdammers, werd tussendoor verhuurd aan FC Porto en vertrok in 2024 weer door de achterdeur naar Cruz Azul. Hij is tegenwoordig in Griekenland actief voor PAOK Saloniki.

De selectie van Mexico telt vier spelers uit de Eredivisie of een verleden in de Nederlandse competitie: Mateo Chávez (AZ), Álvarez (ex-Ajax), Sánchez (ex-Ajax) en Santiago Giménez (ex-Feyenoord). Zij beginnen donderdag echter allemaal op de reservebank.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.529 Reacties
1.053 Dagen lid
14.000 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Absoluut!!

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Jorge Sánchez

Jorge Sánchez
PAOK Saloniki
Team: PAOK
Leeftijd: 28 jaar (10 dec. 1997)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PAOK
10
0
2025/2026
Cruz Azul
19
0
2024/2025
Cruz Azul
35
1
2023/2024
Porto
14
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep A
GS
DS
PT
1
Mexico
0
0
0
2
Zuid-Afrika
0
0
0
3
Zuid-Korea
0
0
0
4
Tsjechië
0
0
0

Complete Stand

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