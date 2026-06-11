Perez confronteert Huntelaar live op tv: ‘Die heb jij toch naar Ajax gehaald?’

Kenneth Perez heeft donderdagavond voorafgaand aan de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika een plaagstootje uitgedeeld aan Klaas-Jan Huntelaar. Beide oud-voetballers zijn als analist aangeschoven bij de NOS.

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Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt Perez ‘van welk land hij de hoogste pet op heeft’. “Van Mexico, maar er is weinig inbreng vanuit de Nederlandse competitie. Ze zitten allemaal op de bank”, antwoordt de Deense analist.

“Edson Álvarez zit op de bank. Jorge Sánchez, de favoriete speler van Klaas-Jan…”, somt Perez op. “Die heb jij toch gehaald? Hahaha.” Huntelaar reageert lachend: “Jazeker.”

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Perez doelt op de mislukte transfer van Sánchez naar Ajax in 2022. Huntelaar was destijds technisch directeur van Ajax en betaalde vijf miljoen euro aan Club América om de Mexicaanse rechtsback naar Amsterdam te halen.

Sánchez mislukte echter compleet bij Ajax: hij speelde in twee jaar tijd in alle competities slechts 26 wedstrijden voor de Amsterdammers, werd tussendoor verhuurd aan FC Porto en vertrok in 2024 weer door de achterdeur naar Cruz Azul. Hij is tegenwoordig in Griekenland actief voor PAOK Saloniki.

De selectie van Mexico telt vier spelers uit de Eredivisie of een verleden in de Nederlandse competitie: Mateo Chávez (AZ), Álvarez (ex-Ajax), Sánchez (ex-Ajax) en Santiago Giménez (ex-Feyenoord). Zij beginnen donderdag echter allemaal op de reservebank.