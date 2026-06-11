Kijkers storen zich tijdens openingsceremonie WK massaal aan Jeroen Grueter

De openingsceremonie van het WK 2026 heeft donderdagavond veel losgemaakt op social media. Kijkers van de NOS praten tijdens en na de muzikale opening van het mondiale eindtoernooi massaal over één man: Jeroen Grueter.

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Het WK werd donderdagavond officieel geopend met de openingsceremonie in het Estadio Azteca in Mexico-Stad. Later op de avond spelen gastland Mexico en Zuid-Afrika de eerste wedstrijd van het seizoen tegen elkaar.

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De openingsceremonie stond in het teken van Mexicaanse folklore en traditionele papel picado-kunst. De grootste blikvangers waren Shakira en Burna Boy, die samen het officiële WK-nummer Dai Dai ten gehore brengen.

Daarnaast stonden ook onder anderen Andrea Bocelli, J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná en Tyla op het podium tijdens openingsceremonie.

Het eerste deel van de openingsceremonie werd live uitgezonden door de NOS. Grueter verzorgde het commentaar en praatte de optredens aan elkaar. De journalist voorzag de kijkers thuis van de nodige informatie over de artiesten en het toernooi.

Toch is niet iedereen blij met de bijdrage van Grueter. Op X uiten kijkers massaal hun ergernis over de commentator: veel mensen vinden dat hij te weinig stiltes liet vallen.

“Waarom moet Jeroen Grueter door de openingsceremonie heen praten?”, vraagt een kijker zich bijvoorbeeld af. Iemand anders schrijft: “Een openingsceremonie laten becommentariëren door een sportjournalist is een heel dom idee.”