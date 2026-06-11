Enorme domper voor Japan: aanvoerder mist WK, 'promotie' voor Itakura

Slecht nieuws voor Japan, drie dagen voor de eerste WK-wedstrijd tegen Nederland. Aanvoerder moet een streep zetten door zijn deelname aan het toernooi. De middenvelder van Liverpool heeft onvoldoende hersteld van een blessure aan zijn linker enkel en verlaat het trainingskamp.

Endo werkte de voorbije periode nog aan zijn herstel en sloot zelfs deels aan bij groepstrainingen, maar uiteindelijk bleek een terugkeer op tijd voor het WK niet haalbaar. Voor Japan komt dat nieuws op een uiterst ongelukkig moment. Over enkele dagen wacht immers direct de confrontatie met het Nederlands elftal, een wedstrijd waarin de ervaring en leiderschapskwaliteiten van Endo goed van pas hadden kunnen komen.

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De 33-jarige middenvelder reageert via de officiële kanalen van de Japanse voetbalbond op zijn gedwongen afscheid. "Het spijt me echt dat ik niet rechtstreeks met de media kan spreken. Ik hoop dat iedereen het best mogelijke resultaat zal behalen."

Ajax-speler schuift door naar rol van captain

De Japanse bond heeft direct geschakeld en een vervanger opgeroepen. Aanvaller Shuto Machino wordt aan de selectie toegevoegd en reist naar het toernooi om de opengevallen plek in te nemen.

Ook de aanvoerdersband krijgt een nieuwe drager. Die verantwoordelijkheid komt terecht bij Ko Itakura van Ajax. De verdediger neemt de rol van Endo over en zal Japan als captain leiden tijdens het wereldkampioenschap.

Voor bondscoach Hajime Moriyasu betekent het wegvallen van Endo een flinke tegenvaller. De Liverpool-speler gold jarenlang als het verlengstuk van de trainer op het veld en was een vaste waarde in de Japanse ploeg.