Trump ontzegt nóg een land de toegang: geen fans welkom op WK

Het aantal WK-deelnemers dat zonder eigen supporters dreigt te moeten spelen in de Verenigde Staten neemt verder toe. Nadat eerder al bekend werd dat Iraanse supporters problemen ondervinden, heeft nu ook Ivoorkust bevestigd dat fans uit eigen land niet naar het toernooi kunnen afreizen. Volgens het nationale supporterscomité zijn visa geweigerd, waardoor geplande supportersreizen zijn geschrapt.

Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt beïnvloed door Amerikaanse reisbeperkingen onder president Donald Trump. Deze week liet de voetbalbond van Iran weten dat de tickets van fans plots zijn ingetrokken, terwijl er door een inreisverbod ook nauwelijks fans van Haïti zullen zijn. Voor Ivoorkust gelden gedeeltelijke beperkingen en ook Senegalezen kampen met problemen bij het verkrijgen van Amerikaanse visa.

Ivoorkust moet zonder eigen supporters naar het WK

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Julien Kouadio, voorzitter van het nationale supporterscomité van Ivoorkust, bevestigt dat de gebruikelijke supportersdelegatie dit keer ontbreekt op het wereldkampioenschap. Zijn organisatie verzorgt normaal gesproken de reizen van Ivoriaanse fans naar grote internationale toernooien, maar die plannen zijn nu van tafel.

"De supporters hebben hun reis geannuleerd omdat de Amerikaanse overheid geen supporters uit bepaalde landen, waaronder Ivoorkust, op haar grondgebied wil hebben", zegt Kouadio. "De Verenigde Staten zijn daar heel duidelijk over geweest. Ze willen onze supporters niet ontvangen."

Volgens hem komt die beslissing hard aan binnen de achterban van de nationale ploeg. "Deze situatie doet ons veel pijn, omdat we daardoor onze belangrijkste taak niet kunnen uitvoeren: ons elftal steunen."

Ook WK-scheidsrechter geweigerd

De discussie over de Amerikaanse toelatingsregels werd eerder deze week verder aangewakkerd door het weigeren van Omar Artan. De Somalische scheidsrechter stond op de officiële FIFA-lijst voor het WK, maar kreeg desondanks geen toestemming om de Verenigde Staten binnen te komen.

De Amerikaanse douane- en grensbewakingsdienst liet weten dat Artan na controle niet toelaatbaar werd geacht. Volgens de autoriteiten worden dergelijke beslissingen per individu genomen op basis van informatie rond wetshandhaving, nationale veiligheid en immigratie