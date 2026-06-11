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Trump ontzegt nóg een land de toegang: geen fans welkom op WK

11 juni 2026, 18:31
Donald Trump
Foto: © Imago
6 reacties
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het aantal WK-deelnemers dat zonder eigen supporters dreigt te moeten spelen in de Verenigde Staten neemt verder toe. Nadat eerder al bekend werd dat Iraanse supporters problemen ondervinden, heeft nu ook Ivoorkust bevestigd dat fans uit eigen land niet naar het toernooi kunnen afreizen. Volgens het nationale supporterscomité zijn visa geweigerd, waardoor geplande supportersreizen zijn geschrapt.

Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt beïnvloed door Amerikaanse reisbeperkingen onder president Donald Trump. Deze week liet de voetbalbond van Iran weten dat de tickets van fans plots zijn ingetrokken, terwijl er door een inreisverbod ook nauwelijks fans van Haïti zullen zijn. Voor Ivoorkust gelden gedeeltelijke beperkingen en ook Senegalezen kampen met problemen bij het verkrijgen van Amerikaanse visa.

Ivoorkust moet zonder eigen supporters naar het WK

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Julien Kouadio, voorzitter van het nationale supporterscomité van Ivoorkust, bevestigt dat de gebruikelijke supportersdelegatie dit keer ontbreekt op het wereldkampioenschap. Zijn organisatie verzorgt normaal gesproken de reizen van Ivoriaanse fans naar grote internationale toernooien, maar die plannen zijn nu van tafel.

"De supporters hebben hun reis geannuleerd omdat de Amerikaanse overheid geen supporters uit bepaalde landen, waaronder Ivoorkust, op haar grondgebied wil hebben", zegt Kouadio. "De Verenigde Staten zijn daar heel duidelijk over geweest. Ze willen onze supporters niet ontvangen."

Volgens hem komt die beslissing hard aan binnen de achterban van de nationale ploeg. "Deze situatie doet ons veel pijn, omdat we daardoor onze belangrijkste taak niet kunnen uitvoeren: ons elftal steunen."

Ook WK-scheidsrechter geweigerd

De discussie over de Amerikaanse toelatingsregels werd eerder deze week verder aangewakkerd door het weigeren van Omar Artan. De Somalische scheidsrechter stond op de officiële FIFA-lijst voor het WK, maar kreeg desondanks geen toestemming om de Verenigde Staten binnen te komen.

De Amerikaanse douane- en grensbewakingsdienst liet weten dat Artan na controle niet toelaatbaar werd geacht. Volgens de autoriteiten worden dergelijke beslissingen per individu genomen op basis van informatie rond wetshandhaving, nationale veiligheid en immigratie

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Voetbalfanaat
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Voetbalfanaat
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Sport verbroedert, maar niet in Amerika zolang Trump daar aan de macht is. Dit WK zal voor altijd herinnerd worden als het WK waar supportersvrijheid geen zekerheid was. Daarnaast zal dit WK worden gezien als het WK voor de welgestelden omdat de kaarten voor de gewone man onbetaalbaar zijn. De FIFA heeft de plank goed misgeslagen om het mede in de US te organiseren. Er is sinds de val van Blatter eigenlijk niets bij de FIFA veranderd waardoor we waarschijnlijk nog meer met dit soort gedrochten van WK's te maken zullen krijgen. Het voetbal is bijzaak, het geld is de hoofdzaak en de supporters zijn de dupe.

peterdejong1983
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peterdejong1983
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@Voetbalfanaat er is wel iets veranderd. Het is verslechtert. Blatter was ook niet geweldig, maar ik geloof niet dat hij het ook zo ver had laten komen.

Voetbalfanaat
609 Reacties
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Voetbalfanaat
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@peterdejong1983. Dat het is verslechtert ben ik met je eens en dat zal alleen maar erger worden met Infantino aan het roer want hij is er niet voor de supporters maar voor het grote geld. Wat Blatter betreft die heeft niet voor niets het veld moeten ruimen. Blatter was al voor grote geld gezwicht wat hem de kop heeft gekost dus of hij het net zo ver had laten komen zal voor altijd een raadsel blijven.

Kramer
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Wat een bende wordt dit Toernooi.. het Amerikaanse publiek(althans wat wel naar voetbal kijkt) en de paar fans die wel mogen afreizen.

JesseNL
17 Reacties
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JesseNL
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Waar gaat het heen dit Wk, echt top dat er gestemd is dat amerika een van de gastlanden is. Hoop dat de fifa is payback gaat halen en usa verbied nog mee te doen of in toekomst nog een ek/wk te organiseren.

Just Me
321 Reacties
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Just Me
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Het probleem is , dat er al Duizenden in America zijn, dat word oorlog!!

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Voetbalfanaat
609 Reacties
1.294 Dagen lid
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Voetbalfanaat
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Sport verbroedert, maar niet in Amerika zolang Trump daar aan de macht is. Dit WK zal voor altijd herinnerd worden als het WK waar supportersvrijheid geen zekerheid was. Daarnaast zal dit WK worden gezien als het WK voor de welgestelden omdat de kaarten voor de gewone man onbetaalbaar zijn. De FIFA heeft de plank goed misgeslagen om het mede in de US te organiseren. Er is sinds de val van Blatter eigenlijk niets bij de FIFA veranderd waardoor we waarschijnlijk nog meer met dit soort gedrochten van WK's te maken zullen krijgen. Het voetbal is bijzaak, het geld is de hoofdzaak en de supporters zijn de dupe.

peterdejong1983
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peterdejong1983
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@Voetbalfanaat er is wel iets veranderd. Het is verslechtert. Blatter was ook niet geweldig, maar ik geloof niet dat hij het ook zo ver had laten komen.

Voetbalfanaat
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Voetbalfanaat
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@peterdejong1983. Dat het is verslechtert ben ik met je eens en dat zal alleen maar erger worden met Infantino aan het roer want hij is er niet voor de supporters maar voor het grote geld. Wat Blatter betreft die heeft niet voor niets het veld moeten ruimen. Blatter was al voor grote geld gezwicht wat hem de kop heeft gekost dus of hij het net zo ver had laten komen zal voor altijd een raadsel blijven.

Kramer
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2.961 Reacties
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19.887 Likes
Kramer
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Wat een bende wordt dit Toernooi.. het Amerikaanse publiek(althans wat wel naar voetbal kijkt) en de paar fans die wel mogen afreizen.

JesseNL
17 Reacties
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JesseNL
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Waar gaat het heen dit Wk, echt top dat er gestemd is dat amerika een van de gastlanden is. Hoop dat de fifa is payback gaat halen en usa verbied nog mee te doen of in toekomst nog een ek/wk te organiseren.

Just Me
321 Reacties
86 Dagen lid
202 Likes
Just Me
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Het probleem is , dat er al Duizenden in America zijn, dat word oorlog!!

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