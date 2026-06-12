Deze wereldsterren treden vanavond bij de openingsceremonie van het WK 2026 in Canada en de VS

Het WK 2026 kent drie openingsceremonies. Omdat het toernooi wordt georganiseerd door drie landen, krijgen Mexico, Canada en de Verenigde Staten allemaal hun eigen show. Daarmee wordt voor het eerst in de geschiedenis van het wereldkampioenschap uitgepakt met drie afzonderlijke openingsceremonies.

De aftrap vond donderdag plaats in Mexico-Stad, gevolgd door een ceremonie in Toronto vrijdag. Later op dezelfde dag is Los Angeles het decor van de Amerikaanse openingsshow. Alle drie de evenementen zijn geproduceerd door Marco Balich, de creatieve kracht achter meerdere Olympische openingsceremonies.

Mexico trapt af met Shakira, Burna Boy en Andrea Bocelli

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De eerste ceremonie vond donderdag plaats in het iconische Estadio Azteca in Mexico-Stad, voorafgaand aan de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. De show stond in het teken van Mexicaanse folklore en traditionele papel picado-kunst.

De grootste blikvangers waren Shakira en Burna Boy, die samen het officiële WK-nummer Dai Dai ten gehore brachten. Shakira schrijft daarmee opnieuw WK-geschiedenis, nadat ze eerder al betrokken was bij meerdere officiële WK-liederen.

Daarnaast stond ook Andrea Bocelli op het podium. De wereldberoemde Italiaanse tenor verzorgde een uitvoering van DNA, het officiële WK-anthem, samen met EJAE, David Guetta en Megan Thee Stallion.

Verder bestaat de Mexicaanse line-up uit:

J Balvin

Alejandro Fernández

Belinda

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Opvallend was de aanwezigheid van Tyla. De Zuid-Afrikaanse zangeres trad niet alleen op tijdens de ceremonie, maar zong ook het volkslied van Zuid-Afrika voorafgaand aan de openingswedstrijd tegen Mexico.

Canada kiest voor nationale trots in Toronto

Vrijdag verschuift de aandacht naar Toronto, waar Canada zich opmaakt voor zijn eerste WK-wedstrijd ooit op eigen bodem. De ceremonie staat volledig in het teken van de culturele diversiteit van het land.

De organisatie heeft gekozen voor een grotendeels Canadees gezelschap aan artiesten. Alessia Cara, Alanis Morissette en crooner Michael Bublé behoren tot de bekendste namen.

Ook de volgende artiesten treden op:

Elyanna

Jessie Reyez

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

Met die mix van pop, rock, folk, Arabische invloeden, Bollywood en dance wil Canada zijn multiculturele karakter onderstrepen.

Katy Perry voert sterrenensemble aan in Los Angeles

Later op 12 juni volgt de derde en laatste openingsceremonie in Los Angeles, voorafgaand aan het duel tussen de Verenigde Staten en Paraguay.

De Amerikanen pakken uit met een compacte maar uiterst sterke line-up. Wereldster Katy Perry is de hoofdact van de avond. De zangeres wordt vergezeld door rapper Future, Braziliaanse superster Anitta, BLACKPINK-lid LISA en de Nigeriaanse hitmaker Rema.

Ook Tyla maakt opnieuw haar opwachting, waardoor zij de enige artiest is die tijdens twee verschillende WK-openingsceremonies optreedt.

Met drie ceremonies verspreid over Noord-Amerika kiest de FIFA voor een ongekende opening van het grootste WK ooit, waarbij muziek, cultuur en voetbal in elk gastland een eigen podium krijgen.